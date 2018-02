Ils faisaient croire que leur fils avait un cancer pour récolter des dons

Un couple de la Floride faisait croire que son fils de 13 ans était atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale pour recueillir des dons pour ses «dépenses médicales».

Robert Long, 47 ans, et Ginny Irovando Long, 34 ans, ont été accusés de maltraitance d'enfant et de fraude, rapporte le New York Daily News.

Le couple de Fort Walton Beach a utilisé ce faux diagnostic pour faire des campagnes de financement à l'école du garçon et sur Internet.

Les enquêteurs de la police de Fort Walton Beach ont affirmé que les parents avaient partagé des messages sur les réseaux sociaux et recueillaient de l'argent sur GoFundMe.

L'adolescent a dit aux enquêteurs que sa mère lui avait dit qu'il avait un cancer et qu'il mourrait en mai 2017. Pendant huit mois, il a cru qu'il était en phase terminale.

L'enquête a été déclenchée après un signalement à l'école du jeune. Il se trouve qu'il n'a pas de tumeur et est plutôt en parfaite santé