«Je suis vraiment privilégié» - Éric Bruneau

Sollicité de toutes parts, Éric Bruneau sélectionne les projets qui l’intéressent. On peut actuellement le voir dans la troisième saison de «Blue Moon», il sera prochainement dans «Mensonges» et dans «Trop», en plus de terminer la tournée de «La mort d’un commis voyageur» au théâtre. Mais qu’est-ce qui le pousse à en faire autant?

De retour dans la troisième saison de «Blue Moon», disponible sur Club illico, Éric Bruneau confie que l’histoire prend un nouveau tournant. «On commence la nouvelle saison alors que l’agence Blue Moon est fermée et que Justine a disparu. Un nouveau personnage important fera son apparition. Il sera le cerveau de toute la nouvelle saison en manipulant tout le monde. Au cours des 10 épisodes, Milan réalise que Vincent Morel manipule tout le monde, mais il ne peut rien faire. Milan est comme un animal traqué. Il va essayer de jouer ses pions pour attaquer sans se faire prendre.»

Même s’ils partagent le même physique, le personnage et le comédien ont somme toute assez peu de points communs. «Je le trouve sympathique et charismatique. Il est aussi un peu séducteur, mais je ne le suis pas autant que lui. Il est une “extension” de la violence que je peux avoir en moi, mais je n’irais jamais jusqu’où il va. Avec Milan, tout est poussé à l’extrême.»

Le comédien tire toutefois une grande satisfaction à jouer ce rôle. «On ne connaît pas le passé de Milan. Ce gars est un genre d’âme brûlée. On peut le comprendre parce qu’il y a une certaine limite à ce que l’humain est capable d’endurer comme horreur. Ce que j’aime de Milan, c’est qu’il n’a pas de passé. Ce qui le guide en permanence, c’est son avancement personnel, son désir de gagner, et son côté prêt à tout pour arriver à ses fins. Il n’a pas de limite, il est complètement amoral. Il est aussi très surprenant, et finalement assez attachant. Il a plein de nuances psychologiques, et en tant qu’acteur, c’est un plaisir pour moi de le jouer.»

Un homme occupé

Éric Bruneau n’est pas l’homme d’une seule série. Il a tourné, l’automne dernier, dans la prochaine saison de «Trop», et poursuit actuellement les tournages de «Mensonges 4». «Dans l’histoire, on reprend quatre ans après la saison 3. Les personnages ne se sont pas revus depuis tout ce temps. Gilles Desjardins (l’auteur) a réussi à changer un peu l’ADN de la série; c’est très réussi et c’est vraiment tripant pour nous.»

Mais il avoue que ses choix sont surtout guidés par les personnages qu’on lui propose et par les gens avec lesquels il doit travailler. «Je suis vraiment privilégié, car je réussis à faire des choses différentes, que ce soit de la comédie, de l’action, de la série policière... Je travaille beaucoup, mais c’est un concours de circonstances.»

S’il déborde de projets, Éric Bruneau aimerait aussi prendre le temps d’écrire ses propres projets. «C’est juste une question de temps. J’écris actuellement avec quelqu’un et j’aimerais aller jusqu’au bout de tout ça.»

Par contre, ce n’est pas avec sa blonde, Kim Lévesque-Lizotte. «On aimerait peut-être écrire ensemble. On a failli collaborer pour «Les Simone», mais j’ai préféré la laisser faire son projet toute seule et séparer notre couple de tout ça. Maintenant que son identité est trouvée, qu’elle existe comme auteure, on fera peut-être quelque chose ensemble plus tard.»

Son terrain de jeu

Le théâtre a toujours fait partie de la vie d’Éric Bruneau, et il continue de jouer au moins une pièce par saison. «J’aime le contact direct avec le public. Il y a quelque chose au théâtre qui garde en forme. C’est un exercice différent. Je trouve que c’est l’endroit où on peut se développer en tant qu’acteur. On a le temps d’essayer des choses différentes. Au théâtre, il y a une prise de risque; c’est ce qui me permet de me garder vivant. Ça me fait du bien, et ça me nourrit de travailler des textes; ça vient susciter des questionnements. Je pense que je n’arrêterai jamais de faire du théâtre.»