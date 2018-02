«J’espère réussir à retrouver une petite place dans le milieu» - Tony Conte

Le comédien Tony Conte, qui a connu un passage à vide il y a quelques années, a décroché un petit rôle dans «Les scènes fortuites». On a discuté avec lui de ses projets et de la façon dont sa vie a changé depuis son arrestation, en 2012.

Tony, quels sont tes projets en ce moment?

Je travaille actuellement à une adaptation cinématographique de la pièce «Un simple soldat», de Marcel Dubé. Ce sera une version modernisée qui se situera non pas dans les années 1950, mais plutôt dans les années 2000. Je planche là-dessus avec Nicole Bélanger, la scénariste du film «Les rois mongols». Si tout va bien, je vais y tenir un petit rôle, soit celui de Mike — Ti-Mine dans la version originale.

On peut te voir dans le film de Guillaume Lambert. Que peux-tu nous dire à propos de ton personnage?

Je campe un gars nouvellement marié. C’est un tout petit rôle, mais qui a été fort sympathique à jouer! Découvrir de jeunes talents comme Guillaume Lambert a aussi été très intéressant.

Peut-on dire que ton retour dans le métier se passe bien depuis ta sortie de prison (NDLR: en 2012, Tony a été reconnu coupable de complot et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic)?

Non, ce n’est pas facile, loin de là! J’ai l’impression de ne plus appartenir à ce métier que j’aime tant. Il y a 20 ans, je tournais beaucoup et tout allait bien. Disons que j’ai fait une connerie et que j’en paie le prix aujourd’hui. Je tourne ici et là, mais on ne fait pas souvent appel à moi.

Ça fait tout de même quelques années que tu es sorti de prison, n’est-ce pas?

Oui, j’y suis resté 22 mois, mais, par la suite, je n’avais pas la force d’affronter la réalité extérieure, alors je me suis terré chez moi. J’ai continué de «faire du temps» entre quatre murs pendant environ trois ans. J’avais un peu honte, je fuyais le regard des gens... Puis, peu à peu, j’ai recommencé à croire que je pouvais reprendre une vie presque normale.

Malgré tout, le comédien en toi a du mal à dénicher des rôles...

Oui; les gens ne m’appellent pas. Je pense que je subis les dommages collatéraux de ce que j’ai fait, et je comprends ça. Les réalisateurs et les producteurs hésitent à m’engager, on ne me pardonne pas facilement...

Heureusement, tu n’es pas seul pour traverser cette période difficile...

En effet, ma conjointe des 12 dernières années, Manon, est présente et me soutient dans tout ça. Elle a aussi subi les contrecoups de mes mésaventures, mais elle est heureusement restée à mes côtés. Je songe parfois à trouver un autre travail, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire.

Être comédien, c’est pratiquement toute ma vie! J’espère réussir à retrouver une petite place dans le milieu, un jour. Actuellement, j’écris la série «Parking», qui parle de la vie des agents de stationnement. Je me croise les doigts pour que ça fonctionne!