La lumineuse Ludivine Reding

Passionnée de voyage, de plein air et de son adorable teckel, Ludivine Reding est curieuse, dynamique et allumée.

Mais cet hiver, dans la série dramatique «Fugueuse», la jeune comédienne met sa lumineuse personnalité de côté pour se glisser dans la peau de Fanny, une jeune adolescente vulnérable qui se laisse entraîner dans le sombre univers de l’exploitation sexuelle.

Ludivine, les Québécois ont fait ta connaissance dans la comédie «La théorie du K.O.».

C’est exact! Je campais la fille de Rémi-Pierre Paquin, la petite-fille de Michel Côté. J’ai donc beaucoup appris en les regardant jouer. Comme mon personnage de Jaimie était une adolescente rebelle, mes looks sur ce plateau étaient toujours hallucinants! J’ai vraiment eu la piqûre du métier grâce à cette expérience de tournage.

Qu’est-ce qui t’a donné l’idée de devenir comédienne?

Mon père, Sébastien Reding, évolue dans le milieu du doublage depuis l’âge de 13 ans. Aujourd’hui, il fait surtout de la direction de plateau de doublage, mais vous avez certainement déjà entendu sa voix. Par exemple, c’est lui qui doublait le personnage de Drago Malefoy dans la saga «Harry Potter». Comme j’étais super intéressée par ce qu’il faisait, papa m’a initiée tôt à ce métier. J’ai fait mes premières voix à l’âge de huit ans!

Quels personnages célèbres as-tu doublés?

J’ai doublé plusieurs fois l’actrice américaine Chloë Grace Moretz dans différents films, autant des drames que des comédies. Mais ma voix préférée reste celle de l’adorable Agnès, dans le dessin animé «Détestable moi», la petite qui rêve de rencontrer une vraie licorne! (rires)

Actuellement, tu incarnes Fanny dans la série «Fugueuse», qui raconte la descente aux enfers de cette adolescente qui tombe en amour avec le mauvais garçon. Il s’agit d’un univers beaucoup plus sombre que tous ceux que tu as explorés jusqu’à présent!

À 20 ans, j’avais le goût de relever ce défi, de mettre en lumière ce triste phénomène de société. Vous avez certainement remarqué que, depuis quelques mois, il ne se passe pas une semaine sans que les médias demandent l’aide du public pour retrouver telle ou telle jeune fille en fugue. Le fait de parler de ce fléau dans une fiction suscitera assurément des discussions au sein des familles, et peut-être que moins d’adolescentes se laisseront manipuler et entraîner bien malgré elles dans l’univers de l’exploitation sexuelle.

Parlant d’exploitation sexuelle, ce rôle comporte quelques scènes «crunchies», dont un peu de nudité.

Fanny fugue, devient danseuse nue, se prostitue... Je m’attendais donc à être obligée de me dénuder un peu en décrochant ce rôle! (rires) Sur le plateau, ces scènes délicates n’étaient pas un facteur de stress, loin de là. Malgré le sujet lourd, l’ambiance était légère avec l’équipe, on riait beaucoup entre les prises. Et puis, nous étions tous portés par le désir de montrer la réalité de ces filles-là, pourquoi elles se laissent séduire, pourquoi elles acceptent... l’inacceptable.

Comment t’es-tu préparée à camper Fanny?

J’ai lu le livre «14 ans et portée disparue», j’ai regardé des documentaires sur le sujet et, par le plus pur des hasards, j’ai discuté avec une ancienne fugueuse. Un soir, en sortant du studio de doublage, j’ai commandé un taxi Uber pour rentrer à la maison. Pour faire la conversation, le chauffeur m’a demandé ce que je faisais dans la vie. Lorsque je lui ai dit que je tournais présentement dans «Fugueuse», il m’a raconté qu’un an auparavant, sa belle-fille avait fait une fugue. Tous les médias en avaient parlé! Il m’a gentiment proposé de la rencontrer.

Quelle coïncidence quand même!

Ce fut l’une des plus belles rencontres de ma vie. Dans un petit restaurant de l’avenue du Mont-Royal, elle et moi avons discuté des raisons qui l’ont poussée à faire une fugue, de la manipulation dont elle a été victime, des différentes étapes de sa «réhabilitation». Lorsqu’on aperçoit la photo d’une jeune fille en fugue dans le journal, c’est facile de la juger. Mais lorsqu’on connaît son histoire, on a davantage d’empathie. Se faire prendre dans les filets de gangs de rue, ça peut arriver à n’importe quelle jeune fille.

Changement de sujet: quelles sont tes passions, outre le métier de comédienne?

(Ludivine répond sans hésiter.) Mon chien, Mathusalem, que je surnomme affectueusement Zalem. Ce teckel a la face la plus cute du monde! Mes parents me l’ont offert lors de mon passage du primaire au secondaire. Il s’agit d’une période charnière pour tous les adolescents, mais cela l’était doublement pour moi, puisqu’elle coïncidait avec un déménagement. La présence de mon chien a facilité la transition. Je suis complètement folle de mon chien, et des teckels en général. D’ailleurs, je collectionne les figurines de teckel!

Les voyages prennent aussi beaucoup de place dans ta vie!

L’amour des voyages est inscrit dans mon ADN. Mon père est d’origine belge, j’ai donc de la famille en Belgique et en France. J’ai passé plusieurs étés là-bas, c’est mon deuxième chez-moi. Ma grand-mère vit en Indonésie, elle possède une boutique de vêtements et de bijoux, ainsi que des habitations à la location. À quatre occasions, j’ai eu la chance d’aller la voir à Bali: il s’agit d’un des plus beaux endroits du monde.

Et quel est, en terminant, ton voyage le plus marquant jusqu’à présent?

Une marche en montagne de 15 jours au Pérou, avec mon copain et sa famille. Nous avons marché huit heures par jour, traversé les montagnes, dormi dans des vallées, pour nous rendre jusqu’au Machu Picchu, une ancienne cité inca fort impressionnante. Entre deux contrats, mon métier me permet de voyager. Ma prochaine escapade se passera au Maroc avec des amis. J’ai vraiment hâte de découvrir la culture et les paysages marocains.