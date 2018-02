La pizza, un déjeuner plus équilibré que des céréales?

Déjeuner avec une pointe de pizza plutôt qu’avec un bol de céréales? Une nutritionniste américaine estime qu’il pourrait s’agir d’un repas plus équilibré pour commencer la journée.

Selon Chelsey Amer, consultée par le site spécialisé en alimentation The Daily Meal, une pointe de pizza serait un déjeuner plus équilibré qu’un bol de céréales sucrées du commerce. De nombreuses céréales vendues en épicerie, contiennent peu de protéines et de bons gras et sont remplies de sucre, soulève-t-elle.

On trouverait donc sensiblement le même nombre de calories dans une pointe de pizza que dans un bol de céréales arrosé de lait.

«La pizza contient plus de protéines, ce qui aide à se sentir plein et à éviter la faim pendant l’avant-midi», mentionne-t-elle.

Bien entendu, la nutritionniste précise qu’il ne s’agit pas d’un repas santé, mais bien d’une alternative qui serait plus équilibrée qu’un bol de céréales remplies de sucre.

«En plus, une pointe de pizza contient plus de gras et moins de sucre que la plupart des céréales, donc vous risquez moins de souffrir d’une baisse d’énergie comme quand on consomme un aliment très sucré», mentionne Mme Amer.