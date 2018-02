Laeticia Hallyday: la vie après Johnny

La veuve du rockeur français, qui s'est éteint le 5 décembre à l'âge de 74 ans, renoue tranquillement avec son quotidien. De retour à Los Angeles, elle doit maintenant prendre en charge la succession du défunt et mener à bien un album posthume. Les prochains mois s'annoncent... rock and roll.

Laeticia Hallyday tenait à se recueillir une dernière fois sur la tombe de Johnny avant de reprendre le cours de son existence. Accompagnée de ses filles, Jade et Joy, la femme de 42 ans n'a pu retenir ses larmes en visitant le cimetière marin de Lorient, à Saint-Barthélemy, l'île des Antilles françaises où le chanteur a choisi d'être inhumé. «Elle a la sensation d'abandonner son homme», a révélé une source au magazine «VSD». Le 16 janvier, la veuve et son entourage ont embarqué dans le jet privé mis à leur disposition par un ami de la famille pour rejoindre la Cité des Anges, où les Hallyday habitent depuis 2013. Au cou de Laeticia, le collier porte-bonheur de Johnny, un crucifix représentant une femme jouant de la guitare, évoquait douloureusement l'absence du défunt.

Repartir à zéro

Après un mois de repos à Saint-Barthélemy, le clan Hallyday doit maintenant faire face à ses responsabilités. Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, ont repris leur parcours scolaire au Lycée français de Los Angeles, une école prestigieuse fréquentée par de nombreux enfants de stars. Les fillettes étaient scolarisées à la maison depuis le mois de septembre, l'état de santé précaire de leur père ayant forcé la famille à rentrer en France au début de l'été.Installés dans une luxueuse résidence du quartier Pacific Palisades, très prisé des célébrités, les Hallyday profitent d'un certain anonymat qui leur permet de vaquer à leurs occupations en paix.

Laeticia est bien entourée aux États-Unis: elle peut notamment compter sur la présence de sa grand-mère paternelle, Élyette Boudou, que Johnny surnommait affectueusement «Mamie Rock». Il y a également les «Mamie Rock». Il y a également les amis intimes de son défunt mari, dont le guitariste Yarol Poupaud et le musicien Maxim Nucci, que l'interprète de «Laura» considérait comme son fils spirituel.

Le 17 janvier, la veuve a été vue alors qu'elle se rendait à un lunch avec le gérant de Johnny, Sébastien Farran, sans doute pour mettre en branle le dernier projet de l'icône du rock français.

Un album posthume

Même s'il se savait atteint d'un cancer incurable, Johnny Hallyday s'est livré à sa passion pour la musique jusqu'à la toute fin. Soutenue par les proches collaborateurs du chanteur, Laeticia doit mener à bien le dernier projet de celui qui a partagé sa vie pendant 23 ans: un album testament.

«On va tous se donner du courage pour que Johnny soit fier de nous», aurait-elle affirmé à la source qui s'est confiée à «VSD». Selon le magazine «Gala», le rockeur aurait enregistré huit ou neuf titres avant de perdre son combat contre la maladie. Le disque, qui sera finalisé à Los Angeles au cours des prochains mois, devrait sortir au printemps. Plusieurs médias ont émis l'hypothèse d'un lancement le 15 juin, soit le jour où le regretté artiste aurait fêté son 75e anniversaire...

Une succession complexe

C'est un fait connu que le rockeur n'avait pas l'âme d'un économe. Généreux à outrance avec ses proches et ses collaborateurs, amateur de voitures de luxe et propriétaire de nombreuses résidences, Johnny a aussi eu maille à partir avec le fisc à de nombreuses reprises. En 2011, un ancien conseiller financier a révélé que ses dépenses se chiffraient entre 200 000 et 400 000 euros par mois! «Mon argent me sert à être libre, à vivre comme je veux», a déjà dit la star au magazine «Gala».

Laeticia, qui a écopé de la lourde tâche de démêler ce dossier épineux, aura donc fort à faire pour remettre les choses en ordre. «Le dossier n'est pas simple», a mentionné Renaud Belnet, ancien comptable de Johnny, au magazine «Le Point». «Une famille recomposée, des héritiers aux statuts sociaux différents, des biens parsemés partout, un droit international et une fiscalité internationale...» Qui héritera de quoi? Voilà qui devrait faire couler beaucoup d'encre au cours des prochains mois.