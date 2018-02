Le professeur de l’Université McGill a été accusé

Le professeur de l’Université McGill à Montréal qui était soupçonné d’avoir participé au vol d’une technologie américaine au profit de la Chine a finalement été accusé jeudi à Los Angeles par un grand jury fédéral.

On reproche à Ishiang Shih d’avoir conspiré afin de violer l’International Emergency Economic Powers Act.

Plus tôt en janvier, le frère du chercheur, Yi-Chi Shih, et un autre complice avaient été arrêtés par le FBI par rapport à un présumé stratagème visant à obtenir illégalement des technologies et des circuits intégrés militaires qui avaient été exportés vers une entreprise chinoise.

Si la technologie venait à être obtenue et copiée, elle «compromettrait les intérêts commerciaux américains», selon la justice américaine. On ajoute que ces «informations très sensibles» bénéficieraient également à des adversaires étrangers qui souhaiteraient «développer des applications militaires qui seraient néfastes à notre sécurité nationale».

Analyses à McGill

Les échantillons ont été envoyés à Chengdu, en Chine, à une entreprise liée au frère du chercheur montréalais. Elle se trouve sur la liste noire du département du Commerce américain en raison de son «implication dans la fourniture de matériaux et technologies pour utilisation militaire non autorisée en Chine».

Selon des documents consultés par «La Presse», le professeur aurait utilisé son laboratoire à McGill afin d’analyser ces échantillons de circuits intégrés américains qu’il aurait reçus.

Le FBI estime qu’Ishiang Shih semble bien connaître les lois à propos de cette technologie, parce qu’il a envoyé à son frère des indications sur les usages militaires ainsi que les lois qui empêchent son exportation.

La Gendarmerie royale du Canada avait perquisitionné une résidence à Brossard que possède le professeur à la demande du FBI, en janvier.

- Avec Axel Marchand-Lamothe