Lent retour à la normale dans le quartier Duberger-Les-Saules

Il y a trois semaines, la rivière Saint-Charles est sortie de son lit et a inondé une quarantaine de résidences dans le quartier Duberger-Les Saules, à Québec. Depuis, les sinistrés se sont relevés tranquillement.

Des sous-sols complets ont pris le chemin des conteneurs à déchets installés un peu partout dans le quartier.

La retraite «retardée»

Une des histoires les plus tristes demeure toutefois celle de Pierre Aubin et de sa femme, qui venaient tout juste de vendre leur résidence et s'apprêtaient à enfin réaliser leur projet de retraite.

«C'est retardé, disons. On le prend de même. C'est retardé», a expliqué le sinistré, la gorge nouée par l’émotion.

«D’ici un mois et demi, tout devrait être réparé. Il n'y aura plus rien qui va se faire dans le sous-sol. Je vais remettre la maison à un prix. J'espère ne pas trop perdre parce que j'ai tout gagné ça [...] au salaire minimum», a confié Pierre Aubin.

Grâce à l'aide gouvernementale, tous les sinistrés à qui TVA Nouvelles a parlé ont non seulement décidé de tout réparer, mais de rester dans leur demeure.

Les compagnies d'assurances n'ont indemnisé aucune résidence, mais les propriétaires de véhicules ont tous été dédommagés.

Finalement, malgré l'ampleur de l'inondation, personne n'a manifesté de crainte que le malheur ne survienne encore.

«J'aime bien trop rester ici. Une fois dans ma vie, ça ne me découragera pas», a conclu Mongi Hasni, un autre sinistré.