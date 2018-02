Pas d'accusation contre le père qui a attaqué le Dr Nassar

Le père de trois victimes du Dr Larry Nassar ne sera pas accusé pour avoir attaqué le médecin déchu de la Fédération américaine de gymnastique, jugé pour agressions sexuelles, vendredi, au palais de justice de Charlotte au Michigan.

Randal Margraves venait d'entendre deux de ses filles témoigner de ce que leur a fait subir Nassar lorsqu'il s'est adressé à la juge Janice Cunningham.

«Dans le cadre de sa sentence, je souhaiterais que vous m'autorisiez à rester cinq minutes dans une pièce fermée avec ce démon», a-t-il demandé avant de se lancer soudainement vers l'accusé.

Margraves a été plaqué au sol par des policiers. «Je veux ce fils de pute, a-t-il hurlé alors qu'il se faisait menotter par les officiers. «Qu'est-ce que vous feriez si ça vous arrivait à vous?»

La juge Cunningham a fait preuve de compassion devant le père. «Je ne peux tolérer ou condamner le vigilantisme, mais il n'est pas question que cette cour impose une quelconque punition en raison des circonstances. Mon coeur va à vous et votre famille en raison de ce que vous avez traversé», a-t-elle déclaré.

Le père a également présenté ses excuses en précisant qu'il n'était pas là pour faire distraction, mais pour les aider.

«Quand j'ai entendu ce qu'elles ont dit lors de leurs déclarations et que j’ai vu Nassar faire non de la tête, j'ai perdu le contrôle», a admis le père.

Larry Nassar, accusé d'avoir abusé en toute impunité et pendant vingt ans de plus d'une centaine de jeunes gymnastes, anonymes ou championnes olympiques, est à l'origine du plus grand scandale sexuel de l'histoire du sport américain.

Il a déjà écopé d'au moins 100 ans de réclusion dans deux procès pour abus sexuels et détention de matériel pédopornographique, et est à nouveau jugé depuis mercredi par le tribunal de Charlotte.

Il plaide coupable de trois chefs d'accusation pour abus sexuels et encourt de 40 à 125 années de prison supplémentaires. Selon l'accusation, au moins 65 victimes présumées ont demandé à témoigner.