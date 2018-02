Pepsi travaillerait sur des chips ... pour femmes

Pepsi, qui détient notamment les marques de croustilles Doritos et Lay’s, serait actuellement en train de travailler sur des chips qui correspondent mieux à la gent féminine, selon les propos de la directrice générale Indra Nooyi repérés par Quartz.

«Lorsqu'on regarde les jeunes garçons manger des chips, on constate qu'ils adorent ça. Ils se lèchent les doigts et quand ils atteignent le fond du paquet, ils versent les miettes dans leur bouche, parce qu'ils ne veulent pas perdre ce goût», explique-t-elle dans une interview donnée à Freakonomist.

«Je pense que les femmes aimeraient faire la même chose, mais elles ne le font pas, poursuit-elle. Elles n’aiment pas mâcher fort en public et elles ne se lèchent pas les doigts où ne vident pas les miettes dans leurs bouches».

Pour pallier à ce problème essentiel, la marque va donc adapter la mise en marché de ses produits. «Y a-t-il des collations pour femmes qui peuvent être conçues et emballées différemment? Oui, nous y réfléchissons et nous nous préparons à en lancer un bon nombre bientôt», a déclaré Indra Nooyi.

Si Pepsi n’a pas encore dévoilé le «packaging» pour ces collations destinées aux femmes, on peut d’ores et déjà imaginer les lignes directrices : «moins de croustillant, moins d’odeur, et un paquet qui peut se glisser dans un sac à main».