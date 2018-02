Rappel de grenouillères pour bébés

Des grenouillères pour bébés avec des boutons-pression en métal font l’objet d’un rappel en raison de risque d'étouffement.

«Les boutons-pression en métal des grenouillères pour bébés Alstyle peuvent se détacher, ce qui présente un risque d'étouffement pour les enfants», a fait savoir Santé Canada dans un communiqué.

Fabriquées au Mexique, les grenouillères d’Alstyle Apparel & Activewear faisant l’objet du rappel sont celles portant les inscriptions «Made in Mexico» et «CAT – # – J», ayant le numéro de modèle 1ZEE. Les tailles sont 6M, 12M, 18M et elles sont de couleurs blanche, rose, rouge, bleue, et noire. Elles sont distribuées au Canada par Gildan Activewear.

Au Canada et aux États-Unis, en date du 18 janvier 2018, l’entreprise n'avait reçu aucun rapport d'incidents, ni de blessures, de la part des consommateurs.

Si un incident où un bouton-pression s'est détaché a été signalé à Alstyle par un distributeur, aux États-Unis, ici au pays, aucun incident n’a été rapporté, en date du 18 janvier 2018

Environ 103 080 de ces grenouillères ont été vendues au Canada d'août 2015 à septembre 2017.

«Les consommateurs devraient immédiatement cesser de faire porter les grenouillères rappelées à leurs enfants et communiquer avec Alstyle afin de les faire échanger contre une carte-cadeau Alstyle», peut-on lire dans un communiqué publié jeudi.