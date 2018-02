Saisie «record» de 3,2 millions $ de carfentanyl

La police d’Edmonton a annoncé vendredi avoir saisi plus de 3,2 millions $ de carfentanyl dans une résidence.

Cette saisie qualifiée de «record» par le service de police de la capitale albertaine s’est faite par pur hasard. En intervenant sur les lieux d’un incendie, la semaine dernière, les pompiers ont découvert de la poudre blanche dans le sous-sol de l’endroit et ont immédiatement prévenu les policiers.

Ceux-ci ont par la suite mis la main sur 28 sacs d’un kilogramme de poudre blanche et bleue, ainsi que de la poudre rose. Après analyse, la police a déterminé que cette poudre rose et les 16 sacs de poudre bleue saisis contenaient du carfentanyl, une drogue cent fois plus forte que le fentanyl.

«Étant donné leur toxicité, l’ingestion de ces substances, même en quantité minime, peut être fatale», a rappelé par communiqué Shane Perka, inspecteur du service de police d’Edmonton.

Selon les policiers, les sacs saisis étaient destinés à la revente dans la rue.