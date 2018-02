Un Canadien lié au crime organisé recherché par Interpol

Un avis de recherche international a été lancé par l’agence Interpol à l’endroit d’un Ontarien accusé de trafic de fentanyl, de carfentanil et d'héroïne.

Wojciech Joseph Grzesiowski fait partie d’un groupe de neuf acteurs importants du crime organisé au Canada. Ils faisaient face à 75 chefs d’accusation, dont trafic de fentanyl, de carfentanil (100 fois plus puissant que le fentanyl), d’héroïne, de cocaïne, de méthamphétamine, de LSD, d’armes et de tabac de contrebande.

L’enquête (projet OTremens) a monopolisé de nombreux corps policiers, dont la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Natif de Pologne, Greziowski, 40 ans, est citoyen canadien et polonais. En novembre dernier, un mandat pancanadien d'arrestation contre l’homme, résident d'Innisfil, avait été demandé. Voilà maintenant qu’Interpol a publié une notice rouge à son sujet.

Les fils du défunt parrain de la mafia montréalaise Paolo Violi faisaient partie des accusés. Domenico Violi avait été arrêté en novembre tandis que son frère, Giuseppe, faisait partie des individus faisant l’objet d’un mandat d’arrestation.

Le meurtre de Paolo Violi, assassiné au Reggio Bar de Saint-Léonard, en 1978, avait sonné le glas de la mafia calabraise et ouvert la voie au clan sicilien des Rizzuto, qui a ensuite régné sur Montréal pendant trois décennies.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) avait aussi mené une frappe contre la mafia à New York, en novembre. La rafle visait les activités de La Cosa Nostra et les membres des familles Bonanno et Gambino.