«Ça commence à remonter», assure Lisée

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, s'est montré optimiste pour les mois à venir lors d'une assemblée d'investiture tenue à Chambly, dimanche après-midi.

Selon lui, la nomination de Véronique Hivon à titre de vice-cheffe du PQ la semaine dernière et le lancement d'une campagne publicitaire ont eu un effet positif.

«On n'est pas seulement sur la glace, on est dans le territoire de l'adversaire et on compte des buts», a lancé Jean-François Lisée devant des militants réunis à Chambly.

«Des gens qui disaient que c'était vraisemblable et probable [qu'on remonte dans l'opinion publique], à part chez nous, il n'y en avait pas beaucoup. En deux ou trois semaines seulement, ça commence à remonter», a ajouté M. Lisée. Le PQ se trouvait récemment en troisième place, avec 20 % des intentions de vote, selon un sondage Léger–«Le Devoir» mené du 22 au 24 janvier.

M. Lisée a tenu ses propos lors d'un discours présenté à l'occasion de l'investiture de Christian Picard, qui représentera le PQ dans la circonscription de Chambly aux élections générales de l’automne prochain. Le candidat, qui travaille actuellement comme directeur de cabinet pour la mairesse de Lachine, Maja Vodanojic, a déjà été directeur de cabinet au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs sous le gouvernement de Pauline Marois.