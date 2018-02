Chuck Norris exige ses redevances pour la série «Walker Texas Ranger»

Chuck Norris attaque CBS en justice pour 30 millions de dollars que la chaîne ne lui aurait pas versés en redevances sur la diffusion de Walker Texas Ranger.

Top Kick Production, l’entreprise de l’acteur, a déposé une plainte contre CBS et Sony Pictures Television à la Cour Supérieure de Los Angeles ce mardi 30 janvier.

Chuck Norris était l’acteur principal et le producteur exécutif de la série. Dans les documents, il accuse les pontes de la chaîne de rupture de contrat, déclarant qu’ils n’ont pas payé à M. Norris 23% de ses profits « gagnés par toute exploitation de Walker ».

Le document ajoute : « à la place, CBS et Sony ont matériellement rompu leurs devoirs contractuels vis-à-vis de M. Norris et son entreprise Top Kick. De façon spécifique, les accusés ont consciencieusement visé à vendre et distribuer Walker de façon à récolter des profits substantiels et des revenus de l’exploitation continue de Walker, mais sans avoir à honorer ou payer Top Kick, brisant ainsi la clause des 23% ».

Dans la plainte, il est aussi déclaré que les pontes ont conspiré pour promouvoir la série en streaming et en services de VOD et moins en télévision et DVD afin de ne pas payer leur part à Top Kick. Ils accusent les patrons de cacher les revenus générés par Walker Texas ranger en streaming afin de ne pas avoir à payer Top Kick.