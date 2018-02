Costco veut ouvrir trois nouveaux magasins-entrepôts au Québec

Le géant du commerce de détail Costco prévoit l’ouverture de trois nouveaux magasins-entrepôts au Québec au cours des prochaines années, a appris «Le Journal de Montréal».

«On travaille sur plusieurs projets. Il y a de place pour deux à trois nouveaux Costco au moins d’ici 5 ans au Québec», a confirmé le vice-président de Costco pour l’est du Canada, Pierre Riel.

Selon ce dernier, Costco étudierait actuellement plusieurs sites potentiels pour établir de nouveaux magasins-entrepôts en sol québécois.

Actuellement, Costco compte 21 magasins-entrepôts au Québec.

«On a établi notre plan de match. On regarde un peu partout au Québec. On s’est déployé dans la région de Québec il y a trois ans avec notre magasin de Lévis. Mais je dois vous dire que la région métropolitaine est dans notre objectif», a précisé le grand patron de Costco au Québec.

Tout récemment, Costco a officialisé sa venue à Varennes, en banlieue de Montréal, avec la construction d’un important centre de distribution de 100 millions $.

Le nouveau centre de distribution de Costco comptera plus de 500 000 pieds carrés, 214 quais de chargement et de déchargement et emploiera plus de 400 personnes d’ici 5 ans.

Terrebonne et Sherbrooke aussi

À Terrebonne, en banlieue de Montréal, Costco chercherait par tous les moyens à prendre de l’expansion alors que son magasin-entrepôt situé sur la montée des Pionniers serait devenu très à l’étroit.

D’après nos informations, Costco aurait un projet de construire un nouveau magasin-entrepôt à Terrebonne ainsi qu’une super essencerie. Les investissements pourraient atteindre les 60 millions $.

À Sherbrooke, Costco est en train de construire un nouveau magasin-entrepôt de 140 000 pieds carrés qui viendra remplacer la succursale actuelle «trop petite» de 100 000 pieds carrés.

En ligne

Costco entend également multiplier les offres à ses membres en ligne, notamment du côté des produits alimentaires.

«On veut donner une meilleure offre à nos clients. Il y a une volonté surtout qu’avec notre nouveau centre de distribution de Varennes, qui sera opérationnel en octobre prochain, on aura une grande section pour le commerce en ligne», a fait savoir M. Riel.

Costco en chiffres

Nombre de magasins au Québec : 21

Nombre de magasins dans le monde : 741

Revenus annuels (2017) : 126 milliards $ US

Profits : 2,7 milliards $ US

Prix de la carte de membre : 60 $

Nombre de membres dans le monde : 90 300

Source : Rapport annuel 2017, Costco