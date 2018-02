Des guides de voyage CAA-Québec en anglais seulement

Les membres de CAA-Québec qui pensent visiter l’Ouest canadien devront se contenter de guides de voyage offerts en anglais seulement.

«Si on demande un guide voyage imprimé sur papier pour l’Ouest canadien avec des hôtels, des restaurants, ce guide-là n’existe qu’en anglais pour le moment», confirme Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec au «Journal de Montréal». Selon elle, la demande pour cette destination a souvent été plus faible que les autres.

Trop chers

Pour l’instant, seulement la carte du trajet «TripTiks» est offerte en français, indique CAA-Québec. Le matériel complémentaire, comme les guides touristiques, ou encore l’état des travaux routiers en temps réel, n’existe qu’en anglais.

«Malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps. Ça demande des ressources, ça demande beaucoup de sous aussi, la traduction», affirme Mme Gauthier, porte-parole de l’organisme à but non lucratif fondé en 1904.

CAA-Québec dit avoir toujours priorisé les destinations où la demande est plus forte, comme le Québec, l’Ontario, les Maritimes et la côte Est américaine. L’Ouest canadien n’en fait pas partie.

Le club promet toutefois d’investir bientôt dans de nouveaux outils numériques francophones, tout en ne pouvant pas dire encore quand ces produits seront offerts à son million de clients de la province.

«Pas acceptable»

C’est un membre de CAA-Québec de la Montérégie qui a contacté Le Journal pour se plaindre de la situation. «Ce n’est pas acceptable. On est au Québec. On fait partie du Canada. Il y a deux langues officielles, le français et l’anglais. On devrait avoir les mêmes services dans les deux langues», a dénoncé l’homme, préférant taire son identité.

La porte-parole du club automobile connu pour ses interventions en sécurité routière admet comprendre le mécontentement de certains membres. «C’est évident qu’on est désolé. On ne se réjouit jamais du fait que des clients soient déçus, mais on s’assure toujours de les informer», poursuit-elle.

Marée anglophone

CAA-Québec jure aussi multiplier les efforts pour traduire le plus de documentation possible produite par sa consœur américaine, l’American Automobile Association (AAA).

«On a quand même développé beaucoup de matériel en français et traduit du matériel qui nous provenait des États-Unis, pour le Québec, l’Ontario, les Maritimes et la côte Est américaine, ce qui n’est pas négligeable», conclut Annie Gauthier.