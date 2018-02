Devenir entrepreneur sur le tard: quelques conseils

Cinq trucs pour cultiver son sens entrepreneurial... à 50 ans

Une fibre entrepreneuriale tardive

De plus en plus de quinquagénaires se découvrent une fibre entrepreneuriale, explique Michel Fortin, directeur général du Centre d’excellence entrepreneurial de Montréal, un organisme gouvernemental chapeauté par Emploi-Québec. Selon lui, 10,4 % de sa clientèle de 2000 personnes est âgée de plus de 55 ans. Cette proportion était de 6,3 % en 2003.

«Ils veulent transformer en opportunités d’affaires ce qu’ils ont acquis dans leur carrière, ou carrément changer d’activités, voire acquérir une entreprise», explique M. Fortin.

Des besoins différents

Il n’existe aucun programme de financement destiné spécifiquement aux 50 ans et plus, qu’il s’agisse de prêt ou de subvention. «Pourtant, leurs besoins sont différents de ceux des plus jeunes, dit Michel Fortin. La plupart ont déjà un réseau, un peu d’argent, mais ils doivent acquérir des compétences entrepreneuriales.» Par contre, les centres d’excellence, tout comme les centres locaux de développement (CLD) ou le programme Soutien au travail autonome (STA) d’Emploi-Québec (qui assure une aide financière durant la première année d’activité) offrent des ressources au démarrage, pour le soutien technique, l’aide financière ou la recherche de mentors.

Être patient et développer son réseau

Quelles que soient leurs motivations, les quinquagénaires et les sexagénaires oublient parfois que le démarrage d’une entreprise sera long et complexe. «C’est toujours plus cher et plus long que prévu. On consacre temps et énergie, et on peut être sans salaire pendant six mois. Et tout en développant son produit et sa clientèle, il faut continuer de prendre soin de son réseau, fréquenter les activités des chambres de commerce, d’organisations d’entrepreneurs, de travailleurs autonomes. Il ne faut pas s’isoler dans son sous-sol», raconte Michel Fortin.

Acquérir une entreprise?

Puisqu’on n’a pas 40 ans devant soi, certains experts suggèrent aux plus de 50 ans d’acquérir une entreprise déjà établie. Mais attention, ça n’est pas simple non plus. Acheter une entreprise, ça peut être aussi long que d’en démarrer une. Les transferts de propriété sont des processus complexes. Cela dit, le dossier de crédit des plus de 50 ans, généralement plus étoffé, facilite leur travail auprès des institutions financières.

Le mentorat

Il ne faut pas hésiter à aller chercher du mentorat, même à 65 ans. «Ce n’est pas juste pour les jeunes! Il ne faut pas avoir peur de parler avec des entrepreneurs chevronnés», explique Michel Fortin.Six conseils pour une transition en douceur

Se réinventer n’est jamais facile, mais plus la cinquantaine passe, moins grande est notre capacité d’adaptation.

«Mais si on n’est pas trop hypothéqué par un travail qui a été difficile sur le plan physique, beaucoup de choix s’offrent à nous», dit Ghislaine Labelle, psychologue, conférencière et auteure.

C’est surtout le moment de se poser la question : qu’est-ce que je veux faire? Comment m’actualiser? Quelles sont mes compétences? Et lesquelles sont transférables?

Voici les conseils que Ghislaine Labelle donne aux clients qui viennent la rencontrer alors qu’ils sont en remise en question, en recherche d’emplois, ou simplement curieux de leurs options.

1. Ne pas paniquer

On estime que la plupart des travailleurs vont faire trois changements de carrière dans leur vie. Et s’il y a un temps de réflexion entre chacun de ces changements, c’est mieux. Entre un et trois mois, lorsque c’est possible.

2. Ne pas rester seul

Trouvez des groupes pour partager vos expériences. Car on peut avoir des périodes de découragement, notamment lorsque le téléphone ne sonne pas... ou que les courriels restent sans réponse.

3. Se connecter avec ses valeurs

Que veut-on faire des 10 ou 15 prochaines années? Essayez de découvrir vos valeurs profondes, et vos besoins.

4. Demeurer lucide

Évitez de créer des attentes impossibles. C’est bien, les croyances positives, mais certains ouvrages de motivation ne sont pas très réalistes. Ce n’est pas juste avec la pensée qu’on va décrocher le job de rêve. Il faut demeurer réaliste sur ses compétences et ne pas rêver en couleurs.

5. Actualiser ses compétences

Les formations continues sont nombreuses, profitez-en. Fréquentez les séminaires, les conférences, les ateliers.

6. Choisir

Dans quel secteur veut-on travailler? Avec qui? Veut-on un emploi à temps plein ou partiel? Certains décident de quitter le train infernal de la pression. À la cinquantaine, c’est maintenant ou jamais de choisir la solution qui convient.