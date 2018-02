Justin Timberlake rend hommage à Prince à la mi-temps

Le chanteur américain Justin Timberlake a rendu hommage à Prince dimanche lors de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl, qui se déroulait dans la ville de l'artiste décédé en avril 2016.

Comme chaque année, le mini-concert du Super Bowl était très attendu, avec des moyens très importants déployés par la ligue professionnelle de football américain NFL, qui veut faire de sa finale un vrai spectacle.

Convié pour la troisième fois, un record, Justin Timberlake a effectué une prestation très maîtrisée, conclue dans le public par un selfie avec un jeune admirateur.

À mi-parcours de son spectacle, il s'est installé au piano, alors que se déployait une immense banderole au milieu du terrain. Est alors apparue, projeté sur la toile, l'image de Prince, à mesure que retentissaient les notes de l'un de ses grands succès, «I Would Die 4 U».

«C'est pour vous, Minneapolis!», a crié Justin Timberlake, avant de se lancer dans un duo virtuel avec l'enfant de la ville, où il a passé l'essentiel de sa vie avant de décéder brutalement, à 57 ans, d'une overdose de médicaments antidouleurs.

Près de deux ans après la mort de Prince, les rumeurs les plus folles avaient circulé à quelques heures du concert de la mi-temps.

Le site TMZ avait évoqué l'utilisation d'un hologramme du chanteur défunt, rumeur démentie par Sheila E., ancienne grande complice de Prince.

D'autres rumeurs, également démenties par le site «Variety», évoquaient la présence du groupe The Revolution, qui accompagna le Kid de Minneapolis durant quelques-unes de ses meilleures années.

Pour le reste, Justin Timberlake a proposé un pot-pourri de ses plus grands succès, de «Rock Your Body» à «Can't Stop the Feeling», en passant par «SexyBack», «My Love» ou le tout récent «Filthy».

La NFL a d'ailleurs diffusé un extrait de la prestation sur son compte Twitter.

Le chanteur de 37 ans vient, en effet, de sortir vendredi son cinquième album, «Man of the Woods». L'opus reprend les ingrédients qui ont fait la gloire du natif de Memphis (Tennessee, sud), avec une tonalité plus introspective néanmoins.

Aucun incident n'est venu émailler dimanche le concert du Super Bowl, un passage qui tenait de la rédemption pour Justin Timberlake, 14 ans après le scandale du «nipplegate».