La magie nordique ensorcelle Charlesbourg

Chars allégoriques, danseurs et musiciens ont enflammé les rues de Charlesbourg, samedi soir, à l’occasion du Défilé de nuit du Carnaval. Ceintures fléchées et musique traditionnelle à la sauce électro étaient réunies pour le plus grand plaisir des milliers de carnavaleux.

Difficile à dire si ceux-ci dansaient pour suivre le rythme endiablé des musiciens ou pour se prémunir du froid glacial, le mercure avoisinant les -20 degrés Celsius. La première hypothèse est de toute évidence celle à privilégier, alors que les quelque 600 artistes et figurants qui composaient le défilé ont galvanisé la foule, qui répondait volontiers par le grognement des trompettes.

Un contingent de policiers à moto a ouvert la marche, profitant de cette mesure de sécurité pour égayer les jeunes spectateurs.

Plus jeune

Si le fameux hymne à Bonhomme s’est vu arranger d’une touche électro, il en a été de même pour plusieurs classiques du répertoire traditionnel québécois. Cette touche de modernité n’a pas déplu.

«Ça fait longtemps que je suis venu. Ç’a changé, et pour le mieux! Il y a beaucoup de familles, je trouve ça bien», assure Jean-Guy Hamel, venu assister au défilé en compagnie de sa conjointe Johanne Bernard.

Un autre défilé est prévu samedi prochain, cette fois en Haute-Ville.

Un 30e défilé

Le défilé est justement une affaire de familles. Et cette vérité sied d’ailleurs parfaitement aux familles Lemieux et Gobeil.

Deux «grandes amies», Chrystiane Gingras et Carole Boyer décident de se rendre au défilé, en 1988, en compagnie de leurs enfants respectifs d’à peine deux ans et demi. Ce fut le début d’une tradition qui écrivait samedi son 30e chapitre.

«Les premières années, quand ils étaient petits, on traînait deux escabeaux avec un madrier et on les traînait dessus», se rappelle Daniel Lemieux, le conjoint de Chrystiane Gingras.

Que ce soit des tempêtes et des températures glaciales, les familles Gobeil et Lemieux ont tout vu. Et quand la motivation battait de l’aile, les enfants insistaient pour ne pas manquer le rendez-vous. De quoi forger de mémorables souvenirs.

«Les premiers temps, la parade passait plus tôt. On laissait l’auto tourner quand il faisait trop froid pour que les enfants se réchauffent!» s’esclaffe Mme Gingras, jurant qu’elle ne ferait plus pareille chose.

«Du caribou!»

Des carnavaleux dotés d’une telle expérience ont assurément un conseil ou deux à offrir à des néophytes du Carnaval pour profiter de l’ambiance malgré le froid. Lequel en particulier?

«Du caribou!» répondent à l’unanimité parents et enfants.

La troisième génération de carnavaleux du clan Lemieux-Gobeil était d’ailleurs représentée hier. Et la relève ne manque pas.

«Le plus jeune enfant est resté à la maison. Mais il est quand même déguisé en Bonhomme Carnaval ce soir!» lance William Gobeil, le fils de Carole Boyer, qui, n’en soyez pas surpris, s’implique dans les festivités du Carnaval.

Le défilé en chiffres

13 tableaux, dont 6 avec des nouveautés

18 chars et minichars allégoriques

18 troupes de danse et d’animation

600 artistes et figurants

205 employés

Trajet de 4,2 kilomètres