La prison à vie pour avoir tué une femme enceinte et kidnappé son bébé

Une femme du Dakota du Nord passera sa vie derrière les barreaux après avoir assassiné une femme enceinte et avoir kidnappé son enfant.

Brooke Crews et son complice ont attaqué à Savanna Greywind. La victime était vivante lorsqu'ils lui ont sectionné le ventre et ont pris son bébé.

Ils se sont débarassé du corps de la jeune mère dans une rivière, où elle s'est vidée de son sang.

L'accusée a présenté ses excuses aux proches de sa victime, mais surtout à l'enfant de cette dernière.

«La personne a qui je dois les plus grosses excuses n'est pas assez vieille pour comprendre ce qui se passe. Je le réalise et je comprend l'impact que mes actions ont eu sur la famille et la communauté», a dit Crews.

Pour la famille de la victime, rien ne pourra effacer ce qui s'est produit. «Brooke Crews ne mérite pas de vivre, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est ce que je ressens. Savanna méritait de vivre, elle méritait d'être une mère pour son enfant», a déclaré sa soeur Kayla Greywind.

Pour le conjoint de Savanna, c'est difficile de penser au passé sans penser au futur avec elle et qui lui a été enlevé.

«Notre anniversaire de 7 ans approche. Ils ont pris l'amour de ma vie, ils m'ont arraché mon futur.»

Le petit ami de Crews, William Henry Hoehn, est également accusé dans cette horrible histoire. Il a plaidé non coupable et son procès devrait se tenir en mai.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus