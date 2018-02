Laurence Deschênes: passionnée par le jeu et le sport

Enfant unique, Laurence Deschênes peut compter sur ses parents, Lyne et Martin, pour la suivre dans ses diverses passions.

Avec son sourire facile, son calme et son regard franc, celle qui incarne Anne O’Hara depuis sept ans, dans «O’», respire le bien-être.

Entre son métier de comédienne et les sports, l’ex-championne en nage synchronisée, qui a aujourd’hui 15 ans, fait preuve d’une discipline impressionnante.

Laurence, tu as décroché ton tout premier contrat à l’âge de sept ans, pour une publicité qui a été tournée à Toronto.

Dans quel contexte cette occasion s’est-elle présentée?

Laurence Deschênes: À l’âge de cinq ans, je voulais déjà être «dans la télé», je me voyais vraiment être à l’intérieur de l’appareil. (sourire) Mes parents ont alors pris ça en considération, mais ils se sont dit qu’il s’agissait peut- être d’une envie passagère. Par contre, deux ans plus tard, ils ont réalisé que je connaissais par cœur tous les dialogues d’un film.

Lyne Poisson: En effet, nous avions vu au cinéma «Le dragon des mers» et, un an plus tard, quand le film est passé à la télé, elle me récitait chaque réplique.

Laurence: Ma mère a alors pensé que mon intérêt et mes aptitudes pour le domaine étaient peut-être plus sérieux, d’autant plus que je manifestais une réelle facilité pour la mémorisation. Elle a fait une recherche, m’a trouvé une agence artistique, et j’ai passé une première audition qui a été concluante.

Quelle a été la suite?

Laurence: Mon agence m’a parlé des auditions pour «O’». J’ai décroché le rôle d’Anne après ma deuxième audition.

Comment tes amis ont-ils réagi quand ils t’ont vue dans «O’»?

Laurence: À ce moment-là, j’étais en quatrième année. J’ai étudié avec les mêmes personnes durant tout mon primaire et encore aujourd’hui au secondaire. Alors tout le monde était au courant de mes projets et de mes auditions. Ils sont contents pour moi.

Lyne: Laurence fréquente une école où les élèves suivent des programmes Sport-études et elle n’est pas celle qui s’absente le plus souvent. Quand elle part pour une audition ou un tournage, pour eux, c’est comme si elle partait pour pratiquer un sport.

Un autre domaine que tu connais très bien, Laurence, puisque tu as fait de la nage synchronisée pendant cinq ans.

Laurence: Oui, j’ai commencé en cinquième année et je viens d’arrêter pour faire du volley-ball. Je m’y adonne depuis quelques mois. La nage synchronisée a été mon sport de jeunesse, j’ai vraiment adoré ça, mais il aurait fallu que j’y consacre davantage d’heures. C’est pour cette raison-là que j’ai choisi d’arrêter. La nage synchronisée n’est pas un sport pratiqué par la majorité des jeunes Québécoises...

Laurence: J’ai toujours pratiqué beaucoup de sports, mais la natation et le ballet ont été les deux qui m’ont le plus passionnée. La nage synchronisée m’a semblé un beau mélange des deux.

Jusqu’à quel niveau t’es-tu rendue?

Lyne: (s’adressant à sa fille): Ne sois pas gênée, tu peux le dire, tu as été championne provinciale en 2014.

Laurence: Oui. (sourire)

Es-tu également bonne à l’école?

Laurence: Ça va bien, mais je travaille fort. On peut imaginer que tu es très disciplinée, puisque tu as excellé dans le domaine sportif.

Laurence: Honnêtement, je pense que ce sont les tournages qui m’ont rendue plus mature. Parce qu’il faut que tu gères toi-­même ton horaire. Au départ, Félixe Rosse, ma première coach de jeu, m’a énormément aidée. Puis l’aide et la disponibilité de mes parents sont très précieuses. Ils possèdent une entreprise en gestion immobilière et organisent leurs horaires en fonction de mes tournages et auditions.

Martin Deschênes: Comme nous habitons à Trois­ Rivières et que les tournages de «O’» se déroulent à Montréal, Laurence profite des deux heures de route pour lire ses textes, puis aussi de la soirée à l’hôtel, la veille d’un tournage, pour poursuivre sa préparation.

Lyne: Ou encore pour faire son rattrapage scolaire, comme elle l’a fait d’ailleurs pendant le trajet nous menant à ce rendez­-vous.

Votre fille apparaît calme et «en contrôle». L’est-elle dans la vie de tous les jours?

Lyne: Elle est heureuse. C’est une fille qui a le bonheur facile.

Martin: Mais elle est très exigeante envers elle-­même. Mon leitmotiv a toujours été que le jour où Laurence n’aura plus de plaisir à faire quelque chose, elle n’a qu’à nous le dire, et nous passerons à autre chose.

Laurence, en 2015, on a déjà pu t’apercevoir dans le film américain «The Walk» de Robert Zemeckis. En 2018, on pourra te voir dans le long métrage «La Bolduc» dans lequel tu incarnes Denise, sa fille. Quel type de personnage est-ce?

Laurence: C’est une petite fille très intelligente qui prend soin de son frère et de ses deux sœurs. C’est la seule de la famille qui sait lire et écrire, et elle aide sa mère à transcrire les paroles de ses chansons.

Denise joue également du piano. Maintenant, je rêve d’incarner une «méchante» et aussi de jouer dans une série ou un film jeunesse.

Quels sont tes objectifs côté études?

Laurence: Je désire vraiment poursuivre ma carrière en tant que comédienne. Puis j’aimerais découvrir les métiers derrière la caméra, peut­-être devenir réalisatrice.

«O’», les mardis à 20 h, à TVA.

Laurence sera également de la distribution «La Bolduc», à l’affiche dès le 6 avril.

La comédienne s’implique aussi auprès de la fondation Cédrika Provencher (fondationcedrika.org).