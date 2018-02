Le frère de l'actrice Kim Cattrall porté disparu

Le frère de l'actrice britanno-canadienne Kim Cattrall, Christopher, a été porté disparu mardi dernier, a indiqué Mme Cattrall sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram, dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon l'actrice, bien connue pour son rôle de Samantha Jones dans la série «Sex and the City», Christopher Cattrall a quitté sa demeure de Lacombe, en Alberta, le 30 janvier. La porte de sa demeure était déverrouillée et ses effets personnels, comme son cellulaire, ses clés et son portefeuille, se trouvaient sur la table de la cuisine.

«Ça ne lui ressemble pas. Il n'aurait jamais quitté sa maison déverrouillée en laissant ces objets et ses sept chiens derrière lui», a affirmé l'actrice.

La Gendarmerie royale du Canada a émis un avis de disparation afin d’aider à localiser M. Cattrall. Quiconque l’aperçoit est invité à contacter la Gendarmerie royale du Canada au 403 885-3300.