Les mauvaises conditions météorologiques compliquent les déplacements

Les routes montréalaises étaient particulièrement glissantes dimanche matin, alors que la neige et la poudrerie ont compliqué les déplacements.

«Les conditions routières sont difficiles pour ceux qui n’adaptent pas leur conduite, a rappelé le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec. Il faut ralentir et laisser une chance aux employés qui déneigent les routes»

L’autoroute 40 a d’ailleurs été fermée pendant un peu plus d’une heure en direction Est, dans la nuit de samedi à dimanche à la hauteur de Pointe-Claire, en raison de plusieurs accidents. Selon le sergent Denis, six collisions, dont quatre avec dégâts matériels et deux causant des blessures mineures, ainsi que la mise en portefeuille d’un camion semi-remorque sont à l’origine de cette fermeture.

Environnement Canada prévoit une accumulation de 5 cm de neige pour la journée de dimanche, à Montréal. Ces précipitations devraient se poursuivre jusqu’à lundi matin. De la poudrerie est à prévoir par endroits.

Pour ce qui est de la température, elle devrait atteindre un maximum de -1 degré Celsius dans la journée, et un minimum de -6 degrés pendant la nuit, dimanche.

Ailleurs au Québec, des avertissements de froid extrême touchent le centre du Québec et la Côte-Nord. Le mercure pourrait descendre sous les -40 degrés dimanche. De fortes précipitations de neiges, jusqu’à 30 cm, sont également à prévoir pour une partie de la Côte-Nord et pour le centre et le sud de la Gaspésie. Dans la région de Québec, jusqu’à 15 cm de neige sont attendus dans la journée, dimanche, avec un maximum de -5 degrés.