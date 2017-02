«Louise en hiver»: Charmante nostalgie

Film d’animation, «Louise en hiver» ressemble à ces histoires que nous racontaient nos grands-mères lorsque nous étions petits.

Louise (voix de Dominique Frot) est une vieille dame respectable qui passe ses vacances d’été dans la station balnéaire imaginaire de Biligen-sur-Mer.

Puis, l’automne arrive, elle se prépare à prendre son train, mais le rate et se retrouve coincée dans la bourgade désormais déserte. Plutôt que de chercher des secours, appeler des proches, Louise décide de s’installer confortablement sur la plage.

Elle quitte donc sa maison, se construit une cabane sur le sable et se nourrit en ramassant des crustacés à marée basse. Il y a quelque chose de complètement surréaliste à voir cette dame aux cheveux blancs se faire un emploi du temps qui comprend une douche froide quotidienne au Club Mickey! C’est d’ailleurs là l’un des miracles de l’animation lorsque les dessins sont minimalistes, il devient possible d’inventer n’importe quoi et d’y croire de tout son cœur.

Au travers de ses activités quotidiennes - une promenade sur la digue, des rêves, des souvenirs d’une enfance triste, ses conversations avec un chien errant qu’elle recueille, ses plantations dans le cimetière - Louise nous raconte sa vie. Riche, peuplée de féérie, de réflexions pleines de «gros bon sens» et d’une indubitable bonne humeur, la vieille dame dépeinte par Jean-Francois Laguionie entraîne le cinéphile dans une farandole sur la vie, l’amour et les leçons apprises au fi des ans.

La sagesse de Louise, sa manière humoristique de considérer l’existence est accentuée par le dépouillement des dessins. Les décors de cette ville fantôme ne sont là que pour mettre la vieille dame et son chignon blanc en valeur, pour souligner ses gestes - briser la vitrine d’un magasin général pour s’y procurer des biens, la malle qu’elle découvre un jour dans le sable - et ses pensées. Car, sous le propos charmant se cache une réflexion sur l’âge et la solitude.On se laisse prendre presque malgré soi à cette nostalgie et à cette douceur.

Après 75 minutes, «Louise en hiver» étire quelques propos, mais on ne peut pas en vouloir au cinéaste tant son héroïne est touchante.

Et, comme elle, on ressent un petit pincement au cœur lorsque reviennent les touristes et que se terminent ses aventures solitaires.

Note : 3,5 sur 5