Plus de 500 nouveaux cas de cancer par jour au Canada

En cette Journée mondiale contre le cancer, pas moins de 565 Canadiens apprendront qu’ils souffrent eux aussi de cette maladie.

Pour la Société canadienne du cancer, le 4 février est une occasion de sensibiliser les gens à cette maladie qui a entraîné plus de 80 000 décès au Canada en 2017.

Selon les statistiques compilées par l’organisme, il y a eu 206 200 nouveaux cas de cancer au pays au cours de la dernière année. La moitié des nouveaux cas sont des cancers du poumon, colorectal, du sein et de la prostate.

Au cours de sa vie, un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer et un sur quatre en mourra. Toujours selon la Société canadienne du cancer, 60 % des Canadiens atteints de la maladie seront toujours vivants cinq ans après avoir reçu leur diagnostic.

Au Québec, le cancer de la prostate est celui qui est le plus diagnostiqué chez les hommes. Pour les femmes, il s’agit du cancer du sein. Le cancer du poumon est toutefois celui qui cause le plus de décès dans la population québécoise.