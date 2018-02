Pour l'Iran, Washington menace d'anéantir l'humanité

La nouvelle politique américaine en matière de nucléaire militaire «rapproche l'humanité de l'anéantissement», a estimé le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif dans un message publié sur Twitter dans la nuit de samedi à dimanche.

Les États-Unis ont annoncé vendredi vouloir se doter de nouvelles armes nucléaires de faible puissance, mettant en avant notamment le réarmement de la Russie dans le domaine. Cette annonce fait craindre aux experts une relance de la prolifération et un risque plus élevé de conflit nucléaire.

Cette politique «traduit une dépendance accrue aux bombes nucléaires, en violation du TNP», le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, écrit M. Zarif.

«L'obstination [du président américain Donald] Trump à tuer» l'accord international sur le nucléaire iranien «découle de la même inconscience dangereuse», ajoute le ministre.

Signé en 1968 et entré en vigueur deux ans plus tard, le TNP, auquel adhèrent aujourd'hui la quasi-totalité des États de la planète, pose dans son préambule l'«intention» des États partis «de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire», en vue de parvenir, à terme, à «l'élimination des armes nucléaires».

Conclu en juillet 2015 après une décennie de tension entre la communauté internationale et la République islamique autour du programme nucléaire controversé de Téhéran, l'accord international sur le nucléaire iranien est remis en cause par M. Trump, qui menace d'en retirer son pays d'ici à la mi-avril.

Les défenseurs du texte, en particulier les Européens, assurent que cet accord est le meilleur moyen de faire en sorte que l'Iran ne se dote pas de l'arme atomique.