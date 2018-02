Quand le cheval aide l’homme à guérir

Après avoir utilisé les chevaux pendant des années pour venir en aide aux jeunes en difficulté, un dresseur de Charlevoix souhaite maintenant s’en servir pour soigner les adultes.

En quinze ans, André Rochefort a accueilli dans son écurie des centaines d’enfants et d’adolescents aux prises avec des difficultés d’apprentissage, atteints du trouble du spectre de l’autisme ou de déficience mentale.

«On s’est rendu compte que les enfants qui avaient de la misère à s’affirmer, qui arrivaient au camp tout petits, en ressortaient à la fin tout souriants, tout contents. On s’est demandé ce qui se passait, pourquoi les enfants devenaient souriants, fiers d’eux autres», se souvient le copropriétaire du Centre équestre nature, à La Malbaie.

Le contact avec le cheval et de simples exercices peuvent améliorer l’estime de soi, la confiance ou encore la capacité d’une personne à s’affirmer, a constaté l’instructeur en équithérapie.

«Beaucoup de parents nous disaient que ce serait bien d’avoir quelque chose de semblable pour eux autres», mentionne-t-il. Depuis l’automne, le programme «Mon cheval guérisseur» s’adresse spécifiquement aux adultes, en plus des camps pour enfants qui se poursuivent.

Une première cohorte a déjà permis à une douzaine de participants d’apprivoiser leurs peurs, de surmonter des difficultés relationnelles ou d’apprendre à vivre avec le deuil.

«Le thérapeute, c’est le cheval»

«Nous, ce qu’on dit ici, c’est que le thérapeute, c’est le cheval», lance le partenaire de M. Rochefort, François Desjardins, qui a fait carrière dans l’intervention en santé mentale.

«Évidemment, on ne remplace pas un psychologue, précise-t-il. Si quelqu’un est en dépression, on va lui dire d’aller voir son médecin, son psychologue, de prendre sa médication et de faire son suivi. Nous, on va arriver en complémentarité», souligne-t-il.

Les séances du centre équestre se distinguent de l’équitation traditionnelle où bien souvent on «prend le cheval comme si on prenait un “quatre-roues”», illustre André Rochefort. Dans son écurie, les chevaux restent libres de leurs mouvements et c’est au cavalier de développer une relation avec lui.

«Aussitôt que tu mets une laisse au cheval, il sait qu’il est attaché et il n’a plus le même comportement. Si tu le laisses en liberté, c’est toi qui es obligé de montrer au cheval qui est dominant», explique le dresseur.

Ainsi, l’un des exercices consiste tout simplement à faire déplacer le cheval pour établir sa supériorité sur l’animal.

Les réflexes acquis auprès de son compagnon peuvent ensuite se transposer dans la vie quotidienne, poursuit-il.

Vaincre son «tsunami»

Mélanie Tremblay, l’une des premières à avoir «testé» le programme d’André Rochefort, explique avoir tiré plusieurs bienfaits de l’équithérapie. Son expérience lui a même permis de vaincre «un tsunami, tant du côté du travail que sur le plan personnel», dit-elle.

«Ç’a été une façon pour moi de retrouver mon calme, de me refaire confiance, parce que le cheval est très imposant! J’ai donc appris à m’affirmer, à reprendre confiance en moi», témoigne la femme de 34 ans, qui se remettait à l’époque d’une rupture et de changements organisationnels au travail, dans le milieu de la santé.