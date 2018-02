Quelques accidents en raison de la neige

Le retour de la neige a incité les autorités à lancer un appel à la prudence dimanche matin, alors que la chaussée glissante avait déjà causé quelques accidents sur le territoire de la Capitale-Nationale.

Les précipitations ont débuté durant nuit et se poursuivront pour la journée, alors que l’on prévoit de 10 à 15 cm supplémentaires. Si les vents sont modérés et la visibilité acceptable, c’est la chaussée glissante qui semble avoir surpris les automobilistes.

À LIRE ÉGALMENT:

Les mauvaises conditions météorologiques compliquent les déplacements

La Sûreté du Québec a relevé quelques accidents. «On parle de collisions matérielles, mais rien de majeur», a indiqué le sergent Claude Denis, porte-parole du corps policier, en invitant les conducteurs à la prudence.



«On incite les gens à être vigilants et à adapter leur conduite aux conditions routières, mais aussi de donner une chance à ceux et celles qui font le déneigement», a mentionné le porte-parole.



Après des températures glaciales, la fin de semaine se termine sous le signe d’un mercure plus agréable, alors que l’on prévoit un maximum de -5°C dans la région de Québec.



La neige cessera lundi en mi-journée, où l’on prévoit toutefois un retour en force des vents.