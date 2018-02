Un bambin retrouvé mort gelé sur une galerie

La mère d'une fillette de deux ans a retrouvé son enfant inconsciente et complètement gelée sur le porche devant sa maison, vendredi, à Akron en Ohio.

La répartitrice du 911 a dû donner des instructions pour les manoeuvres de réanimation à la mère qui était frénétique après la tragique découverte.

«Vous allez prudemment lever la tête, pincer son nez et complètement recouvrir sa bouche avec la vôtre et souffler deux fois dans ses poumons», entend-on sur la bande.

La fillette a été emmenée à l'hôpital pour enfants d'Akron où elle est décédée. Une autopsie sera pratiquée pour connaître la cause exacte de la mort.

Les policiers ont interrogé les voisins sur la mère et sur ses deux enfants. Une femme a dit avoir pleuré lorsqu'elle a appris que la mère ne savait pas que son enfant était dehors.

«C'était très froid et c'était mon plus gros souci quand les policiers sont arrivés et qu'ils ont commencé à me parler des enfants. Ils ne disaient pas ce qui s'était passé, mais je savais que quelque chose s'était produit et j'étais inquiète», raconte Crystal Lucas, une voisine.

Mme Lucas a également affirmé avoir déjà entendu ses voisins se quereller. Elle dit également avoir déjà fait entrer les enfants chez elle lorsqu'il faisait froid et qu'ils étaient laissés à eux-mêmes à l'extérieur.