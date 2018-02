Une course émotive pour des canoteurs

La course en canot du Carnaval de Québec avait lieu dimanche. Pour certains athlètes, l'épreuve était très émotive. Il y a près de deux mois, un des leurs est mort à la suite d'une chute dans les eaux du Saint-Laurent.

Les coéquipiers du défunt canotier Daniel Malenfant de l'équipe Korridan étaient présents pour le départ de la course en canots du Carnaval de Québec, non pas pour gagner cette course au fil d'arrivée, mais pour courser avec leur ami décédé.

«C'est difficile pour nous. On pense souvent à Dan. On pense tout le temps à Dan, en fait. On pense aux événements du 13 décembre. Donc, c'est très difficile d'être ici, mais on veut être là quand même», de dire Simon Théberge.

Daniel Malenfant a perdu la vie dans les eaux glaciales du fleuve, le 13 décembre, quand son embarcation a chaviré vers midi.

L’homme de 39 ans, originaire de Rivière-du-Loup, est demeuré près du bateau, possiblement pour récupérer une radio et alerter les secours selon une hypothèse formulée par des proches. Les quatre autres occupants sont parvenus à atteindre la rive par leurs propres moyens en une vingtaine de minutes.

Course difficile

La course s'est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles, mêlant glace, neige, vent, courant et marée.

L'équipe du Château Frontenac, avec Jean Anderson comme capitaine. Ils s'apprêtent à franchir le fil d'arrivée pour leur 25e victoire dans la course de canots du Carnaval de Québec.

«Un moment donné, on ne voyait plus qui nous suivait. On était tout mêlés dans les canots. Fait que là, j'ai dit: "regarde, on fonce, on fonce, on rouvre"», raconte Jean Anderson.

Malgré une 6e position, les membres de l'équipe Korrigan du défunt canotier Daniel Malenfant pouvaient être fiers de leur réalisation. À l'arrivée, ils ont pris le temps de saluer leur ami qui était avec eux pendant toute la course.