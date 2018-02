Allégations d'intimidation: le Parti vert lance un appel aux dons

Le Parti vert du Canada a lancé un appel aux dons afin de financer une enquête indépendante concernant des allégations d'intimidation visant sa chef Elizabeth May.

Dans un courriel envoyé aux membres du parti obtenu par le «Toronto Star», Mme May indique que le Parti vert n'aura plus de crédibilité tant et aussi longtemps qu'une enquête indépendante n'aura pas été menée. «Cela signifie de nouvelles et inattendues dépenses pour le parti», a souligné la chef.

«Si vous pouvez faire un don, ce sera certainement apprécié. Je regrette sincèrement cette situation et ses impacts sur le parti», a-t-elle ajouté.

Le Parti vert a ouvert une enquête, la semaine dernière, sur les agissements de sa chef, qui a été accusée d'avoir créé un environnement de travail toxique pour ses employés. Trois anciens employés ont affirmé au «Toronto Star» avoir été victimes d'abus verbaux et émotionnels de la part de Mme May.

Cette dernière avait rejeté les allégations, les attribuant à des «employés mécontents». «Ce n'est pas tout le monde qui m'aime. C'est correct, c'est la vie [mais] l'important est d'avoir un milieu de travail respectueux pour travailler ensemble, débattre et continuer à travailler en tant qu'équipe», avait-elle commenté dans un communiqué.