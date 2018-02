«Ça n’a pas passé dans nos rangs» - Gabriel Nadeau-Dubois

Gabriel Nadeau-Dubois n’a pas apprécié la blague de Jean-François Lisée au sujet de la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé.

En entrevue à l’émission «Mario Dumont», le co-porte-parole du parti a dénoncé les propos tenus par le chef péquiste.

«Je ne l’ai pas trouvée drôle. Je ne suis pas sûr. Faire une blague comme ça sur un trait physique... ça ne fait pas très XXIe siècle. C’est un humour d’une autre époque», a-t-il déclaré. Le député de Gouin a fait savoir que la blague «n’a pas passé dans les rangs».

Même son de cloche du côté de son collègue, Amir Khadir. «Moi, j’ai entendu des excuses et madame Massé va sûrement commenter quand elle sera de retour», a dit le député de Mercier.

La principale intéressée était absente lundi matin, puisqu’elle se trouvait au chevet de sa mère. Gabriel Nadeau-Dubois souligne toutefois que ce sera à Manon Massé de dire si elle accepte ou non les excuses de Jean-François Lisée.

«S’il y a une chose que j’ai apprise en commençant à travailler avec Manon, c’est qu’il ne faut pas parler en son nom», a souligné le député.

Lors d’un passage à l’émission La soirée est encore jeune, le leader péquiste a vanté sa nouvelle vice-chef, Véronique Hivon, en ajoutant: «En plus, Véronique Hivon, contrairement à Manon, n’a pas de moustache». Il s’est par la suite excusé via un billet sur Facebook en précisant qu’il s’agissait d’une blague.

A l'émission @lasoiree, qui suppose répartie et humour, j'ai tenté une blague (plate) sur la moustache de Manon Massé. Je sais que Manon considère avec raison son apparence comme une preuve d'authenticité. Reste que j'aurais du m'abstenir. Mes excuses. https://t.co/guDUl4Bhoj — Jean-François Lisée (@JFLisee) 5 février 2018

«Je me suis permis de la faire, car je sais très bien que Manon assume parfaitement son apparence et a déjà affirmé que c'était en quelque sorte un "statement" qu'elle faisait. [...] C'est parce que je savais que Manon -- avec qui j'ai siégé notamment dans une commission où nous avons, de concert, donné davantage de droits aux transgenres -- ne considérait pas sa moustache comme un tabou, mais un statement, que je me suis permis de l'aborder», a-t-il écrit.

Il a également ajouté qu’il n’était pas «opportun certainement pour un chef politique, d'évoquer un trait physique qui peut être perçu comme offensant», a ajouté Jean-François Lisée. «On ne m'y reprendra plus», a-t-il promis.