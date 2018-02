Des policiers-acteurs qui dérangent les vrais acteurs

Des comédiens professionnels se plaignent que de plus en plus de vrais policiers leur «volent» le travail en étant payés pour endosser l’uniforme dans des films et des séries télé.

District 31, 19-2, Unité 9, Victor Lessard, Mémoires vives, Blue Moon, Fugueuse, De père en flic, Bon cop, bad cop; autant de téléséries et long-métrages policiers qui devraient donner du boulot aux acteurs professionnels.

- L'UDA se dit impuissante

Sauf que ces rôles seraient de plus en plus souvent occupés par des vrais agents de la paix.

Notre Bureau d’enquête a recueilli les griefs de huit membres de l’Union des artistes (UDA) et de son pendant anglophone l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA).

Ils ont tous exigé de ne pas être identifiés pour éviter de figurer «sur une liste noire dans ce milieu compétitif ». Nous avons pu confirmer leur identité et leur appartenance à l’UDA.

«Nous sommes des comédiens qui gagnons notre vie avec des troisièmes rôles, des seconds rôles parlés, parfois des premiers, de la figuration, beaucoup de publicités. Mais nous ne sommes plus capables de faire notre job», se plaint un d’entre eux.

Agence QMI

Salaire, retraite et assurances

Uniquement à la Ville de Montréal, 34 policiers se sont déclarés acteurs en 2017, soit 6 de plus que l’année précédente (voir encadré).

«Ils volent nos jobs, carrément », affirme un commédien professionnel.

«Eux, ils ont déjà un salaire, une caisse de retraite, des assurances collectives. Nous, on n’a pas de filet de sécurité, pas droit au chômage et nos assurances collectives sont en fonction de notre salaire annuel qui ne cesse de baisser», afirme un des acteurs qui a requis l’anonymat.

Les artistes estiment se faire enlever «le pain de la bouche» par des gens qui s’achètent «des chalets, des condos en Floride», qui envoient «leurs enfants dans des camps de soccer en Italie», etc. «C’est ce dont ils discutent entre les tournages».

Ils ont leur agence

Au banc des accusés, selon les artistes que nous avons rencontrés: l’agence Police Action, spécialisée dans les scènes policières. Cette agence est dirigée par le policier à la retraite Richard Champagne,

«(Les producteurs) lui demandent de leur envoyer cinq, 10, 20 policiers pour un tournage. Et l’agence fait appel à de vrais policiers plutôt qu’à des comédiens»

Joint au téléphone, M. Champagne nous a dit pouvoir compter sur une banque de plus de 200 policiers.

«Les productions québécoises comme les productions américaines veulent des scènes d’action crédibles. Quand vient le temps de dégainer, pointer une arme, passer des menottes, la meilleure chose, c’est d’engager des vrais policiers qui sont devenus membres de l’UDA et de l’ACTRA », nous a-t-il confié.

Police Action touche 10 % des cachets de ses membres. Dans une lettre qui leur a été adressée à la fin de l’année dernière et dont nous avons obtenu copie, M. Champagne précise que l’agence a contribué à plus de 75 productions en 2017.

Des dizaines de cas

Montréal

204 policiers déclarent un double emploi, dont 34 se disent acteurs.

Québec

96 policiers déclarent un double emploi, dont 6 se disent acteurs

Sûreté du Québec

283 policiers déclarent un double emploi, dont cinq sont membres de l’UDA

La loi sur la police oblige tout agent qui occupe un autre emploi de le révéler à son directeur, avant le 1er avril de chaque année.