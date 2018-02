Épuisés, les préposés aux bénéficiaires appellent à l'aide

Après les infirmières, au tour des préposés aux bénéficiaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean de crier à l'aide.

Le temps supplémentaire et le taux d'absentéisme au travail atteignent des sommets, selon le syndicat.

Des chiffres obtenus par la CSN démontrent que 10 % des préposés aux bénéficiaires de la région sont actuellement en congé maladie, ce qui, pour le syndicat, est du jamais-vu.

«Le personnel est à bout de souffle. On n'a plus de ressource. [...] On voit qu'il y a un malaise dans le réseau. Et le malaise est très profond», affirme Gaston Langevin, vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Une préposée aux bénéficiaires, qui cumule plusieurs années d'expérience dans un CHSLD de Saguenay, s'est confiée à TVA Nouvelles. Épuisée, elle songe souvent à quitter le réseau.

«On sent une détresse. Une fatigue. C'est une remise en question à chaque année. Mais tu as toujours espoir de dire qu'à un moment donné, on va se sortir du gouffre», soutient la préposée.

Pour cette employée, qui a elle-même un proche en CHSLD, les bénéficiaires sont malheureusement devenus des numéros dans le réseau de la santé en raison de la surcharge de travail imposée aux préposées.

«Quand je suis rentrée dans le réseau, j'avais le temps de prendre la main de la madame de l'amener marcher. Mais là, tu cours, tu cours, d'une chambre à l'autre. On n'a plus le temps de bien faire notre travail», ajoute-t-elle.

Le temps supplémentaire explose

Les 1200 préposées aux bénéficiaires, qui œuvrent dans les hôpitaux ou CHSLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont effectué 33 000 heures de travail en temps supplémentaire l'an dernier (2016-2017).

Ce qui représente en moyenne 12 quarts de travail, chaque jour, en temps supplémentaire.

Et l'année en cours est tout aussi préoccupante. Du 1er au 12 janvier 2018, les préposés ont travaillé pas moins de 273 quarts en temps supplémentaire.

«Avant, je voyais des salariés qui étaient fiers de travailler dans le réseau. Aujourd'hui, on a perdu ce sentiment d'appartenance. On a plutôt des salariés qui cherchent des moyens pour quitter le réseau», affirme M. Langevin.

Le vice-président régional de la FSSS-CSN estime que ce «chaos» vécu dans le réseau est le résultat des nombreuses compressions en santé et de la réforme du ministre Barrette. Il demande à Gaétan Barrette d'intervenir. «Il y en a juste un qui détient la vérité, c'est docteur Barrette. C'est lui qui a la solution pour le réseau.»