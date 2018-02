Après avoir été mis à l’écart des négociations avec les médecins spécialistes et après avoir été au cœur d’une controverse sur les conditions de travail des infirmières, Gaétan Barrette croit qu’il est toujours l’homme de la situation au ministère de la Santé.

«Ah oui, j’en suis convaincu, a-t-il déclaré sans détour à Paul Larocque lors d’une entrevue à "La Joute". Avez-vous connu, vous, un ministre de la Santé dans le passé qui n’était pas la cible d’un grand nombre d’attaques ou qui ne soit pas le déversoir d’un grand nombre d’insatisfactions? C’est normal.»

Il affirme que «la majorité» de la population comprend son travail. «On en fait des choses, on en fait plus qu’il n’y en a jamais été fait, a-t-il ajouté. Et moi, c’est ce que les gens me disent sur la rue régulièrement.»

À LIRE ÉGALEMENT : Le ministre Barrette rencontrera la FIQ

Après une sortie critiquée sur les revendications des infirmières la semaine dernière, dans lequel il blâmait le discours négatif des syndicats, le ministre a semblé assouplir sa position sur le sujet en début d’entrevue.

«C’est une réalité incontournable, a concédé Gaétan Barrette. Elles ont des enjeux qui sont tout à fait fondés auxquels il faut s’adresser. Je peux vous dire une chose : quand madame [Régine] Laurent parlait du fléau du temps supplémentaire obligatoire, elle a-tu raison rien qu’un peu? Est-ce que ça ne devrait pas être à zéro?»

Le ministre de la Santé a également été questionné sur la décision de son chef de l’évincer des négociations avec les médecins spécialistes, en décembre dernier.

«Quand on fait partie d’une équipe, on fait partie d’une équipe. Si vous me permettez la paraphrase du hockey, le coach a le droit d’envoyer qui il veut à la patinoire et à la position qu’il choisit.»

Il a dû accepter la décision.

«Je ne vous dis pas bien franchement que c’était la joie quand je l’ai appris, mais à un moment donné, je suis un adulte, pas un enfant de 7 ans! Et je ne veux pas insulter les enfants de 7 ans!», a-t-il lancé à la blague.

Le côté «sucré» de Gaétan Barrette

Après l’entrevue, les jouteurs ont avoué avoir été agréablement surpris de voir Gaétan Barrette aussi «sympathique».

«Il nous a montré son côté sympathique, son côté «sucré», je dirais, a analysé Bernard Drainville. Il était sympathique, souriant, drôle. Alors pourquoi est-ce qu’il ne peut pas être comme ça plus souvent?»

«En personne, c’est un gars qui a un bon sens de l’humour, c’est un gars qui est assez facile d’approche, a expliqué Luc Lavoie. C’est un gars fondamentalement sympathique. Puis ce qui sort trop souvent de ses apparitions publiques, c’est le côté bulldozer.»

«Il y a aussi une réputation qui le précède, a nuancé Caroline St-Hilaire. Moi j’ai beaucoup aimé cette entrevue, parce qu’effectivement on voit un autre Gaétan Barrette, charmant, agréable, authentique et convaincu qu’il fait les bonnes affaires.»