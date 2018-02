Jessica Chastain n’est pas fâchée contre Xavier Dolan

Jessica Chastain assure qu’elle n’a pas été froissée par la décision du cinéaste Xavier Dolan de l’avoir coupée au montage de son film The Death and Life of John F. Donovan.

Quelques heures après que Dolan eut annoncé cette nouvelle surprenante dimanche soir sur Instagram en expliquant qu’il s’agissait d’une «décision éditoriale et narrative», l’actrice américaine a utilisé le réseau social à son tour pour rassurer le public qu’elle n’en voulait pas au réalisateur.

Elle savait

« Ne vous inquiétez pas, j’avais été informée à l’avance de ce message, a écrit Chastain. Cela s’est fait dans le plus grand respect et avec amour. Xavier, je suis toujours impressionnée par ton engagement total pour l’histoire que tu veux raconter. En tant que vrai artiste, tu n’hésites pas à avancer sans tenir compte des attentes et des idées précédentes. Je t’aime beaucoup et j’ai hâte de collaborer de nouveau avec toi. »

Premier film anglophone de Dolan, The Death and Life of John F. Donovan mettra en vedette Kit Harington, Susan Sarandon, Natalie Portman et Kathy Bates. La date de sortie n’a pas encore été choisie.