Justin Timberlake au Centre Vidéotron en octobre

Justin Timberlake et sa tournée «The Man of The Woods» seront finalement de passage au Centre Vidéotron, le 13 octobre prochain.

Les billets pour sa première visite à Québec seront mis en vente le 19 février dès 10h.

L'artiste en a fait l'annonce lundi matin, au lendemain de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl.

Justin Timberlake ajoute ainsi de nombreuses dates à sa tournée, dont 450 000 billets ont déjà trouvé preneurs pour la première portion de celle-ci. Le chanteur a aussi annoncé des spectacles en Europe et en Angleterre.

L’artiste a lancé vendredi son 4e album solo en carrière, «Man of The Woods».