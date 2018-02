La police recherche des victimes de ce présumé agresseur sexuel

Un homme de Saint-Lin–Laurentides, dans Lanaudière, fait face à la justice alors qu’il aurait agressé sexuellement une femme qu’il aurait abordée via un site de rencontre.

François Fréchette, 32 ans, a été accusé la semaine dernière au palais de justice de Joliette d’agression sexuelle et d’introduction dans une maison dans le but de commettre une agression sexuelle.

Le 28 janvier dernier, Fréchette se serait présenté chez sa présumée victime, à Repentigny, pour l’amener au restaurant. Or, dès qu’il serait entré chez elle, il se serait livré à des attouchements et aurait exigé une fellation avant de partir et d’effacer son profil sur le site de rencontre.

Gracieuseté de la police de Repentigny

Le Service de police de Repentigny pense que Fréchette aurait pu faire d’autres victimes. Toute information peut être transmise à la sergente-détective Lyne Gagnon au 450 470-3600 poste 3659.

À l’hiver 2013, François Fréchette avait été condamné à 17 mois de détention après avoir plaidé à des accusations de leurre d’une personne de moins de 16 ans, d’attouchements sexuels sur une mineure et d’exhibitionnisme. La victime alors âgée de 15 ans avait aussi été rencontrée via un site Internet.