La tournée d’adieu de Paul Simon s’arrêtera à Montréal

Après le Britannique Elton John, c’est au tour d’une autre figure mythique de la musique, Paul Simon, de faire ses adieux à la scène lors d’une ultime tournée, «Homeward Bound - The Farewell Tour», qui s’arrêtera au Centre Bell, le 13 juin prochain.

Deux ans après son passage à la salle Wilfrid-Pelletier, la légende du folk, qui a soufflé 76 bougies en octobre, a expliqué cette décision dans un communiqué transmis lundi.

«Je me suis souvent demandé comment je me sentirais si j’en venais à envisager la fin naturelle de ma carrière scénique. Maintenant, je le sais: c’est un peu déstabilisant, un brin excitant et plutôt un soulagement», a détaillé l’auteur-compositeur-interprète, qui cumule 16 prix Grammy, notamment pour «Bridge Over Troubled Water», «Still Crazy after All These Years» et «Graceland».

«J’adore faire de la musique, a-t-il poursuivi. Ma voix est encore puissante et mon groupe est extraordinaire, composé de musiciens doués. Je pense constamment à la musique. Je suis reconnaissant pour une carrière enrichissante et bien sûr, surtout pour les spectateurs qui ont entendu quelque chose dans ma musique qui a touché leurs cœurs.»

Paul Simon, dont la carrière a été propulsée en duo avec Art Garfunkel dans les années 1960, amorcera sa tournée le 16 mai prochain au Rogers Arena de Vancouver avant de la boucler le 15 juillet, à Londres.