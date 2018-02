Le patron de Guess accuse Kate Upton de complot

Kate Upton serait-elle en train de comploter pour faire tomber Paul Marciano ? C'est en tout cas ce que le patron de Guess semble indiquer. Le cofondateur de la marque de jeans a publié un communiqué dans lequel il se défend des accusations de harcèlement sexuel et émotionnel de son ancienne mannequin (qui a était l'égérie de la marque entre 2010 et 2011).

«On m'a indiqué qu'elle travaillait avec d'autres personnes depuis quelque temps pour me diffamer et qu'elle avait l'intention de dire que je l'ai pelotée. Elle a lancé ces accusations fausses et vicieuses quelques heures à peine avant un gala dans nos locaux de Los Angeles où nous devions dévoiler la nouvelle campagne de Guess », indique le communiqué.

Le cours des actions de la marque a baissé de 20% depuis les déclarations de Kate Upton, mardi dernier.

Pour le moment, la jeune femme n'a pas précisé ses accusations, mais elle les a répétées sur Twitter et a même indiqué au site TMZ qu'elle se réjouissait à l'idée de «raconter toute l'histoire», mais qu'elle le ferait en temps voulu.

Jennifer Lopez, qui représente l'image de la Guess pour la nouvelle campagne, a affirmé qu'elle pensait qu'il était important qu'une enquête soit faite pour déterminer la véracité des accusations. Les responsables de la marque ont de leur coté promis qu'ils enquêteraient sur les déclarations de Kate Upton dès qu'elle les aura précisées.

Il semblerait en tout cas qu'elle ne soit pas la seule à accuser Paul Marciano d'avoir eu un comportement déplacé.

Le site The Business of Fashion a révélé qu'il avait déjà fait l'objet de deux enquêtes internes pour harcèlement, mais qu'il avait été blanchi à chaque fois.

D'après plusieurs sources, citées par TMZ, Paul Marciano est convaincu que Kate Upton chercherait à se venger d'avoir été écartée de Guess après un shooting photo qui s'est mal passé.

Pour le moment, Kate Upton n'a pas répondu à la contre-attaque de son ancien patron.