Les médias sociaux menacent la confiance des Canadiens, selon le juge en chef

À l’ère des pièges à clic et du déclin des médias traditionnels, la Cour suprême du Canada doit en faire davantage pour rejoindre les citoyens, a plaidé lundi matin le nouveau juge en chef Richard Wagner.

«Nous savons que l’information figurant sur les sites des médias sociaux n’est pas présentée en toute neutralité», a déclaré lundi le magistrat québécois dans un discours énonçant ses objectifs et sa vision du rôle de la Cour suprême.

«On vous présente la nouvelle que vous voulez entendre», a-t-il poursuivi, qualifiant de «grave et troublante» la distorsion de la réalité qui résulte du filtrage des nouvelles en fonction des préférences de chacun sur les médias sociaux.

La difficulté de bien s’informer menace la confiance que les Canadiens ont envers leur système de justice, a-t-il constaté.

Des décisions moins accessibles

Le Montréalais de 60 ans s’exprimait à partir de la salle d’audience du tribunal, dans le cadre d’une cérémonie soulignant son assermentation.

Considérant que plus de 40 % de la population canadienne s’informe d’abord sur les médias sociaux, la deuxième plus forte proportion dans le monde, M. Wagner estime que le plus haut tribunal du pays doit «trouver un juste milieu dans la culture du piège à clic» pour rejoindre plus efficacement la population.

D’autant plus que le paysage médiatique traditionnel est devenu «méconnaissable» au fil des ans. Celui qui siège depuis 2012 à la Cour suprême a rappelé avoir vu la salle de presse du tribunal se vider de ses reporters spécialisés pour faire place à des généralistes, affectés dans une même journée à toute une panoplie de sujets.

«Ils n’ont tout simplement pas le temps de lire des décisions de 60 pages et d’en comprendre toutes les nuances avant leur heure de tombée. Les décisions de la Cour suprême deviennent ainsi moins accessibles», a-t-il observé.

Devoir de transparence

Dans un effort pour communiquer directement avec le public, le juge Wagner compte accroître la présence du tribunal sur les réseaux sociaux. Il a cité en exemple l’utilisation de plus en plus grande du compte Twitter de la Cour suprême.

Le nouveau juge en chef souhaite aussi faciliter la tâche aux médias traditionnels. Par exemple, la cour a récemment commencé à distribuer des résumés de ses jugements, afin de mieux en vulgariser les subtilités.

De nombreux autres changements sont à venir, a-t-il assuré.

Au cours de son allocution, le juge en chef a également partagé sa volonté d’améliorer la formation des juges, d’élargir l’accès à la justice, de continuer à protéger la diversité au Canada et de rendre le système de justice plus efficace.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, ont notamment pris part à la cérémonie lundi.

Richard Wagner avait été assermenté officiellement le 18 décembre dernier, quelques jours après le départ à la retraite de celle qui a occupé le poste durant près de 18 ans, la juge albertaine Beverley McLachlin.