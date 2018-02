L’opposition veut réduire les taxes avec l’argent récupéré de la collusion

L’opposition officielle souhaite que les sommes récupérées aux entreprises qui ont participé au système de corruption et de collusion servent à réduire les taxes des Montréalais.

Le parti Ensemble Montréal réclame qu’une part de l’argent restitué soit directement réduit l’année prochaine dans chacun des comptes de taxes.

La mairesse Valérie Plante avait annoncé en décembre son intention de réinvestir les montants récupérés, qui n’ont pas encore été dévoilés, dans les services aux citoyens.

«L’argent de la corruption et de la collusion sera remis à la population montréalaise. Notre administration a toujours été claire à ce sujet, a réagi le leader de la majorité à l'Hôtel de Ville, François Limoges. L’argent de la corruption et de la collusion qui sera récupéré sera réinvesti dans les services aux citoyens afin d’en hausser la qualité et de réparer les erreurs du passé.»

La Ville de Montréal lancera aussi prochainement une quarantaine de poursuites contre les compagnies qui ont participé au système de collusion dans le cadre de l’octroi de contrats publics.

«Nous sommes déjà à pied d’œuvre pour enclencher le plus rapidement possible le processus de récupération de ces sommes. Les personnes et les entreprises qui n’ont pas participé au Programme de remboursement volontaire (PRV) seront poursuivies», a aussi indiqué M. Limoges.