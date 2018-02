Lowe’s Canada embauchera 7000 personnes, dont 1800 au Québec

Lowe’s Canada, la maison mère des chaînes Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt, Marcil, Dick’s Lumber et Ace, entend embaucher plus de 7000 nouveaux employés à travers le pays ce printemps, «en vue de la saison la plus achalandée du secteur de la rénovation».

La plupart des embauches, soit environ 3300, seront faites en Ontario. Pour le Québec, Lowe’s estime le nombre de nouvelles embauches à 1800.

Il s’agit d’employés à temps partiel, à temps plein et saisonniers.

L’entreprise a déjà 25 000 personnes à son emploi au Canada au sein de ses 630 magasins corporatifs et affiliés sous ses différentes bannières. Les postes à temps partiel et à temps plein à combler incluent des postes de chef de service, de préposés au service à la clientèle, de caissiers, d’étalagistes, de conducteurs de camion-grue et de conseillers en vente. Pour les postes saisonniers, Lowe’s embauchera, de mars à septembre, des caissiers, des manutentionnaires et des conseillers en vente, notamment au centre du jardin ou à la cour à bois.

Lowe’s Canada tiendra une journée nationale d’embauche le samedi 24 février dans le cadre de son processus d’embauche. Les candidats intéressés pourront, à cette date, se présenter dans un magasin corporatif Lowe’s, RONA ou Réno Dépôt pour en apprendre davantage sur les postes disponibles, a indiqué la compagnie dans un communiqué, lundi, ajoutant que les équipes de direction seront sur place pour recueillir les curriculums vitae et mener des entrevues. Les intéressés pourront aussi postuler en ligne.