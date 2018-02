Moisson Québec: 30 ans à aider les vulnérables

Après 30 années à aider les personnes vulnérables, la banque alimentaire Moisson Québec célèbre cet anniversaire «sans tambour ni trompette», mais avec une mission toujours grandissante auprès de la communauté.

L’organisme est passé d’un à deux entrepôts et la superficie totale de ceux-ci a presque quadruplé, en passant de 6 000 pieds carrés, il y a 30 ans, à 23 500 pieds carrés.

Également, le nombre de repas, collations et colis de nourriture distribués a quadruplé depuis les trois dernières décennies.

Depuis plusieurs années, l’organisme souligne le fait que le visage de la pauvreté a changé. En effet, en 1987, le profil de la personne qui demandait de l’aide à Moisson Québec n’est plus le même aujourd’hui.

«C’est certain qu’il y a 30 ans, on parlait des gens sur l’aide sociale de génération en génération, ce qui n’est plus le cas. Aujourd’hui, il y a un plus grand nombre de travailleurs qui ont recours à nos services», a indiqué Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.

Plus de personnes âgées

Mme Côté indique voir de plus en plus de personnes âgées demander de l’aide, ce qui ne se voyait plus depuis quelque temps.

«Malgré les politiques pour améliorer le revenu des retraités, on les voit revenir dans le décor de plus en plus», s'est désolée la directrice générale.

Sur une note plus positive, Mme Côté a souligné l’implication toujours aussi dévouée des bénévoles et la participation toujours en croissance également des fournisseurs et des organismes qui supportent l’œuvre de Moisson Québec.

«C’est une belle avancée en soi. La chose dont on peut être le plus fier, c’est d’avoir réussi à créer cette provision collective, autant avec les entreprises participantes en donnant des denrées, qu’avec les bénévoles qui traitent ces denrées», a ajouté Mme Côté.