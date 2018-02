Pyeongchang: Yves Bourque vise le top 20

Dans quelques semaines, Yves Bourque, de Bécancour, relèvera le plus grand défi de sa carrière d'athlète: il participera aux Jeux paralympiques de Pyeongchang en ski paranordique.

«Aux niveaux international et national, le calibre est de plus en plus élevé. Dans ma catégorie, soit les hommes assis, on est presque le double», indique Yves Bourque.

À 52 ans, il sera aussi le plus vieil athlète de sa catégorie.

Il s'agit d'une deuxième participation aux Paralympiques pour Yves Bourque. Il était des Jeux de Sotchi en 2014.

«Compte tenu du calibre, si je franchis la barre du top 20 je serai très content. C'est ce que je visais à Sotchi et j'avais fait du 23e et 24e position», raconte le skieur.

«Le calibre est plus élevé et il y a de plus en plus d'athlètes qui viennent de différents pays. Les parcours aussi sont de plus en plus techniques», explique son entraîneur, François Trudeau.

Mais cette opportunité a un coût. L'athlète espère réussir à amasser 5000 $ d'ici son départ.