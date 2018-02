Trois suspects épinglés pour introductions par effraction

Trois suspects, dont deux mineurs, ont été arrêtés la semaine dernière concernant au moins deux introductions par effraction commises dans des résidences de l’ouest de l’île de Montréal.

Les deux présumés crimes ont eu lieu au cours de la même journée, le 29 janvier, à Dollard-des-Ormeaux.

Rapidement, les enquêteurs ont été en mesure de faire un lien entre les deux événements et un suspect, qui pourrait être à l’origine de plusieurs délits similaires survenus durant la dernière année.

«L’homme semblait toujours procéder de la même façon, a rapporté la police de Montréal dans un communiqué. Il était accompagné de personnes d’âge mineur qu’il conduisait dans des secteurs résidentiels. Les jeunes complices sonnaient aux portes des résidences et s’introduisaient ensuite dans les résidences inoccupées afin de voler différents items pendant que l’homme les attendait à l’extérieur.»

À la suite de diverses démarches d’enquête, les policiers ont procédé à l’arrestation de Mouad Chafiq El Idrissi, 19 ans, et de ses deux présumés complices mineurs. Le trio a littéralement été pris la main dans le sac, alors qu’ils ont été arrêtés au moment où ils étaient en train de commettre un vol dans une résidence de Dollard-des-Ormeaux.

Mouad Chafiq El Idrissi a comparu au palais de justice de Montréal sous des accusations d’introduction par effraction et de complot.

Ses deux présumés complices ont quant à eux comparu à la Chambre de la Jeunesse et ont été accusés d’introduction par effraction, complot, possession d’outils de cambriolage et recel de plus de 5000 $.

Les enquêteurs ont des raisons de croire que Mouad Chafiq El Idrissi serait relié à d’autres dossiers semblables, dont les enquêtes sont toujours en cours.

Quiconque aurait de l’information sur ces événements ou sur tout autre dossier peut communiquer avec Info-Crime Montréal, au 514 393-1133.