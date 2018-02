Un dernier adieu à Mgr Maurice Couture

L’ancien archevêque de Québec, Mgr Maurice Couture, qui s’est éteint à l’âge de 91 ans, est exposé en la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, lundi matin, pour permettre à la population de se recueillir une dernière fois avant ses funérailles.

Le cercueil de Mgr Maurice Couture sera exposé publiquement, en avant-midi, au cours d’une cérémonie qui débutera à 7 h 40 à la cathédrale. L’exposition aura lieu jusqu’à 13 h 45.

Les funérailles débuteront à 14 h et seront présidées par le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec.

Évêque auxiliaire de Québec de 1982 à 1989, puis archevêque de Québec de 1990 à 2002, Mgr Couture s’est éteint à l’hôpital Saint-François d’Assise, le 19 janvier dernier. Il était alors aux côtés du cardinal Gérald C. Lacroix.

Le départ d'un «père spirituel»

«Il laisse le témoignage d’un homme de proximité. Si vous saviez le nombre de personnes qui m’ont dit qu’ils le considéraient comme un ami, un mentor et un père. C’est pratiquement neuf personnes sur dix», raconte le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, à quelques pas d’une longue file de fidèles patientant pour dire au revoir à l’homme d’Église.

Archevêque de Québec durant 12 ans, Mgr Maurice Couture restait un homme simple et accessible en dépit de sa haute fonction ecclésiastique.

«C’était un homme passionné et toujours là lorsqu’il y avait des événements heureux ou malheureux. Il était comme un père pour nous. Ce qui m’a beaucoup plu de lui, c’est qu’il avait toujours la capacité de s’indigner, même dans ses 90 ans», soutient sa nièce Colette Couture.

«Apartheid social»

Tout au long de sa vie, Mgr Couture s’est consacré corps et âme à la cause des plus démunis. Figurait d’ailleurs parmi ses dernières volontés d’être exposé à l’église Saint-Malo, dans Saint-Sauveur, un quartier où il a travaillé étroitement avec plusieurs organismes communautaires.

Ce désir de se porter à la défense des personnes démunies n’arrêtait devant rien. En 1997, il écrivait qu’«être pauvre» dans une société d’abondance comme la nôtre était «une sorte d’apartheid social». Un choix de mot qui avait irrité le premier ministre de l’époque, Lucien Bouchard, qui l’avait invité à peser ses mots.

«Ces mots étaient soigneusement choisis et soulignés», se rappelle aujourd’hui Jacques Côté, un ami proche qui a travaillé huit ans auprès de Mgr Couture comme secrétaire personnel et attaché de presse.

«Deux mots revenaient souvent dans sa pensée : partage et solidarité», rappelle M. Côté.

Esprit vif

Mgr Maurice Couture ne faisait pas ses 91 ans, tant de corps que d’esprit. Quelques jours avant son décès, il se gardait encore bien informé en feuilletant son journal. Il était «un critique social très éclairé», estime Jacques Côté.

Et pour cause, Mgr Maurice Couture était un éminent progressiste. Oreille attentive aux questions touchant les plus démunis, il a également milité pour une place accrue pour les femmes au sein de l’Église et pour que les hommes d’Église puissent se marier.

«Il voyait l’importance de mettre en poste de responsabilités des hommes et des femmes laïques. Ça a pris du courage, et nous on poursuit cette route», assure le cardinal.

Un dernier adieu lui sera rendu aujourd’hui, alors que seront célébrées ses funérailles à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. La cérémonie se tiendra à compter de 14 h et sera webdiffusée sur le site internet de l’Église catholique de Québec.

Faits marquants

1926: Né le 3 novembre à Saint-Pierre-de-Broughton (Chaudière-Appalaches).

1951: Ordonné prêtre chez les religieux de Saint-Vincent-de-Paul.

1965 à 1970: Recteur fondateur du Séminaire intercommunautaire de Cap-Rouge

1982: Nommé évêque auxiliaire de Québec, puis nommé évêque de Baie-Comeau en 1988.

1990: Promu archevêque de Québec.

1993 à 1995: Président de l’Assemblée des évêques du Québec

2007: Récipiendaire du prix Fernand-Dumont, remis à une personne qui a contribué à l’actualisation de la foi chrétienne ou à la compréhension du pluralisme religieux et spirituel au Québec.