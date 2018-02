Un père et sa fille accusés d'avoir eu un enfant ensemble

Un homme et sa fille ont été arrêtés en Caroline du Nord et font face à des accusations d'inceste après avoir eu un enfant ensemble.

Katie Pladl, 20 ans, est la fille biologique de Steven Pladl, 42 ans. Des enquêteurs de la Caroline du Nord ont arrêté le couple qui sera ensuite extradé en Virginie puisque c'est dans cet État qu'ils auraient entamé leur relation.

La chaîne affiliée à CNN WTVR a rencontré l'ex-femme de l'homme qui se trouve également être la mère de la femme accusée. Elle a expliqué qu'elle avait accouché de Katie lorsqu'elle n'avait que 17 ans et a décidé de la faire adopter.

Lorsque Katie a eu 18 ans, elle a décidé de retrouver ses parents biologiques. Éventuellement Katie a emménagé chez ses parents biologiques et les appelaient maman et papa. Quelques mois plus tard, ces derniers ont décidé de se séparer et c'est à ce moment que Katie a déménagé.

C'est en lisant le journal intime d'une de ses autres filles que la femme a découvert ce qui se passait entre son ex-mari et sa fille aînée. Il était écrit que Katie était enceinte et que son père voulait qu'elle appelle Katie sa belle-mère.

La femme a pris les mesures nécessaires pour que le père ne puisse plus entrer en contact avec ses plus jeunes filles.

Katie et Steven se seraient mariés au Maryland et auraient déménagé en Caroline du Nord où ils se sont fait arrêter. S'ils sont trouvés coupables, ils pourraient écoper d'une peine de prison allant jusqu'à 10 ans.

Il faut toutefois savoir que l'inceste n'est pas illégal partout aux États-Unis, comme au New Jersey par exemple. Toutefois, ce l'est en Virginie.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus