Washington approuve la vente de 200 missiles à la Finlande

Les États-Unis ont approuvé la vente de 200 missiles d'attaque et de défense à la Finlande, pays non membre de l'OTAN frontalier de la Russie, pour plus de 700 millions de dollars, a annoncé lundi le département d'État.

Le ministère américain des Affaires étrangères a approuvé simultanément deux ventes à la Finlande: celle de quelque 132 missiles sol-mer Harpoon, destinés à être embarqués à bord de navires de guerre finlandais ou déployés sur des batteries de défense côtières, et celle de 68 missiles antimissiles «SeaSparrow» destinés à la nouvelle génération de navires dont la marine finlandaise doit s'équiper à l'horizon 2020.

Les Harpoon, valorisés à 622 millions de dollars, sont des missiles d'attaque antinavire de longue portée, fabriqués par l'américain Boeing, «qui renforceront les capacités de défense des routes maritimes» de la Finlande», a souligné le communiqué.

C'est la première fois que la Finlande achète ce genre de missiles «mais elle n'aura aucune difficulté à les intégrer» dans ses capacités de défense, a ajouté le ministère.

Les SeaSparrow, d'une valeur de 112,7 millions de dollars, sont des missiles anti-aéronefs et antimissiles de courte portée fabriqués par l'américain Raytheon et le britannique BAE Systems, qui permettront à la Finlande de «répondre aux menaces actuelles et futures», a noté le communiqué.

Cette vente d'armes à la Finlande, pays de l'Union européenne partageant la plus longue frontière avec la Russie, intervient alors que les relations entre Moscou et l'Ouest sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide.

La Lituanie a accusé lundi la Russie de déployer dans l'enclave de Kaliningrad voisine des missiles capables de transporter des ogives nucléaires. Washington vient de publier une nouvelle doctrine nucléaire, qui prévoit le développement de nouvelles armes nucléaires de faible puissance en réponse notamment au réarmement de la Russie.